Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak? Kuruluş Osman 92. bölüm fragmanı izle

Ekranların beğenilen dizisi Kuruluş Osman yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman konusu nedir? Kuruluş Osman 92. bölüm fragmanı nasıl izlenir! Kuruluş Osman oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey Nikola'ya karşılık İnegöl'ü istiyor

Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez. Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır? Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir. Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl kalesini istemektedir. Usta Arius ve Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim edecek midir?

Bala ve Malhun hatun el ele fetih hazırlıkları yapıyorlar

İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar. Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar. Günüz Bey'de, İnegöl surlarını dövecek mancınıkların başında olacaktır. Bütün Alplar, Osman Bey'in buyruğuna dikkat kesilmiştir. Tek gerçek ise artık fetih vaktidir.

Tekfur Kosses kendisini sorguluyor

Tekfur Kosses'in yaraları iyileşirken, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın sohbetlerinden de nasiplenir. Tekfur Kosses, yıllar sonra ilk defa kendisini, yaptıklarını sorgulamaya başlar. Tekfur Kosses'in inanç dünyasında bir değişim mi yaşanmaktadır?

Usta Arius'un maskesi düşüyor

Usta Arius, Kayı obasındaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister. Artık maskenin düşme vakti gelmiştir. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta Arius, Osman Bey'in eline düşer. Osman Bey, maskenin ardında kimin olduğunu öğrenince ne yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey Bilecik'i fethetmek istiyor

Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey ve Hatunları düğün davetlisi kisvesiyle kaleye girerler. Niyetleri Bilecik'i fethetmektir fakat hesap etmedikleri bir şey vardır. Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır? Orhan ve Alaeddin'in Bilecik'te esir tutulduğunu bilen Bala Hatun ve Malhun Hatun çocuklarının yerini bulabilecek midir?

Barkın'ın Söğüt'ü işgal planı

Kayı Obası yüreği ağzında, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın ise Söğüt'ü ele geçirmek için kendi oyununu kurmaya çalışır. Barkın'ın hain planı nedir?

Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elindeki büyük koz

Bilecik tekfuru Justinyanus, Yarhisar'dan gelecek olan düğün kafilesini büyük bir heyecanla beklemektedir. Gelinin gelmesini bekleyen tekfur büyük bir şok yaşar. Osman Bey ve Alpları Bilecik'i fethetmeye gelmiştir fakat Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elinde büyük bir koz vardır. Orhan ve Alaeddin! Osman Bey çocukları için fütuhattan vazgeçecek midir?

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