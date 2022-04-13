Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak? Kuruluş Osman 90. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Kuruluş Osman yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisinin 90. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman konusu nedir? Kuruluş Osman 90. Fragmanı nasıl izlenir! Kuruluş Osman oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'le Bitinya'da yeni dönem

Yıl 1299 olmuştur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da kurulan yeni oyunlar Osman Bey'i nasıl bir yola sokacaktır? Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus, Bitinya'daki dengeleri değiştirmeye kararlıyken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir. Osman Bey'in bu uğurda ilk adımı ne olacaktır?

Osman Bey'in yeni düşmanları Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus

Osman Bey'i büyük bir tehlike olarak gören Yarhisar Tekfuru Basileus ve Bilecik Tekfuru Justinyanus akraba olacaktır. Justinyanus, Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenecektir. Holofira'nın bu durumla baş etmek için bulduğu çare Kayı Obasını nasıl bir yola sürükleyecektir. Yıllardır aralarındaki savaşı mecburen bitirmiş olan Osman Bey ve İnegöl Tekfuru Nikola için barışı bitirecek ilk hamle kimden gelecektir?

Devlet olma vakti

Aradan geçen uzun zaman içerisinde Osman Bey'le dostluğunu pekiştirmiş olan Barkın'ın uyuttuğu düşmanlık Usta Arius'tan gelecek bir haberle uyanacaktır. Usta'nın yeni şeytani planı ne olacaktır? Osman Bey yıllar içinde büyümüş, devlet olma yolunda büyük adımlar atmıştır; fakat düşmanları da aynı ölçüde büyümüştür. Osman Bey'in düşmanlarına kurduğu tuzak ona İnegöl'ün kapılarını açabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cornelia'nın maskesi düşecek mi?

Selcan Ana'ya yapılan saldırı bütün Kayı Obasını galeyana getirmiştir. Osman Bey bu işin peşini bırakmayacaktır. Osman Bey meseleyi çözmek için ne yapacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Cornelia'nın Selcan Ana'yı koruma numarasıyla kendisini aklamaya çalıştığını fark ederler. Şimdi sıra Cornelia'nın hainliğini ispat etmektedir. Cornelia'yı açık edecek delil nedir?

Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

Osman Bey, Barkın ve İbrahim Fakih kimliğine bürünen Usta Arius'u karşısına alır. İvaz Bey ve Umur Bey'in ölümüne dair şüphelerini dile getirir. Usta ve Barkın, Osman Bey'in şüphelerini bertaraf etmeye çalışmak için ne yapacaklardır? Osman Bey bir yandan görünmez düşmanıyla uğraşırken öte yandan da İnegöl'ün fethi için hazırlıklarına devam eder. Nikola'ya göz açtırmamaya kararlıdır. Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mı?

Osman Bey düşmanının niyetini çözmüştür. Tüm çabalarına rağmen oyunlarını bozmakta kararlıdır. İnegöl fethedilene kadar pusatını kınına sokmayacaktır. Bu uğurda önüne çıkan en büyük engel Usta Arius'tur. Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mıdır?

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