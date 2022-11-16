ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmakta. Kuruluş Osman dizisinin son bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı! Kuruluş Osman 105. bölüm fragmanı İZLE! Kuruluş Osman gelecek hafta fragmanı iZLE!

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı! Başrolünde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı Kuruluş Osman ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırmakta. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman dizisinin son bölümü merak konusu oldu. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı! Kuruluş Osman 105. bölüm fragmanı İZLE! Kuruluş Osman gelecek hafta fragmanı iZLE!

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı.

Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.