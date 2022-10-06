Kuruluş Osman yeni bölüm fragman izle! Kuruluş Osman 100.bölüm fragman İZLE!

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KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

1. Sezon (2019-2020)

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

2. Sezon (2020-2021)

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey bizans ordusunu bertaraf eder. Ancak Osman Bey yoğun işlerinden dolayı Ertuğrul Bey'in obaya geldiğinden haberi yoktur. Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenecektir.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit - Osman

Saruhan Hünel - Alişar

İsmail Hakkı Ürün - Samsa

Özge Törer - Bala Hatun

Abdül Süsler - Kalanoz

Ragıp Savaş - Dündar

Alma Terziç - İsodora

Ayşegül Günay Demir - Zöhre

Nurettin Sönmez - Bamsı

Seda Yıldız - Şeyh Edebali

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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KURULUŞ OSMAN 100.BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

Kuruluş Osman 100. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı izlemek için KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! yazısına tıklayınız.