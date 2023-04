Kuruluş Osman yeni bölüm CANLI İZLE | Kuruluş Osman 122.bölüm İZLE! 19 Nisan Kuruluş Osman İZLE! Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE!

Kuruluş Osman 122.bölüm İZLE! Başrolünde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı Kuruluş Osman ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırmakta. Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümü izleyiciler tarafından 19 Nisan Kuruluş Osman İZLE! Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE! aratılan konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman dizisinin son bölümü merak konusu oldu.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM NE OLDU?

Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için her şeyi yapacaktır. İlk adımı Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirmektir. Orhan Bey'i bekleyen tehlike nedir? Osman Bey, Nayman'ı Yenişehir'e gömmeye kararlıdır. Nayman'dan gelecek bütün tehlikelere hazır olan Osman Bey, Nayman'a karşı nasıl bir tuzak kurmuştur. İkilinin çatışması nasıl sonuçlanacaktır? Osman Bey'in hedefi her şeye rağmen bir an önce mührü bulmaktır, kendisi mührü ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracaktır? Nayman için ise mühür demek devlet olmak demektir bu yüzden mührü almak için Bayındır Bey'i vazifelendirir. Turgut Bey ise Bayındır Bey'in peşindedir. Mühre ilk önce kim ulaşacak?

Bengi Hatun başsız kalan obasında posta Aktemur'u oturtma kararı almış ve bunu duyurmuştur. Bu iş Malhun Hatun ve Bala Hatun'un hoşuna gitmez. Ayşe Hatun ise oğlunun geleceğinden endişelidir. Aktemur posta oturacak mıdır? Bengi Hatun'un asıl gayesi nedir?

Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor. Kuruluş Osman dizisi 122. bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanacaktır.