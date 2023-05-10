Kuruluş Osman yeni bölüm CANLI İZLE! 10 Mayıs Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE! Kuruluş Osman 125.bölüm İZLE!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kuruluş Osman 125.bölüm İZLE! 10 Mayıs Kuruluş Osman İZLE! Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor.

Kuruluş Osman 125.bölüm İZLE! Başrolünde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı Kuruluş Osman ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırmakta. Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümü izleyiciler tarafından 10 Mayıs Kuruluş Osman İZLE! Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE! aratılan konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman dizisinin son bölümü merak konusu oldu.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM NE OLDU?

Nayman, Osman Bey'e karşı Bursa Tekfuru ile anlaşma yapmak istemektedir. Nayman'ın Bursa Tekfuru ile anlaşabilmek için yapacağı hamle nedir? Osman Bey tehlikenin farkındadır. Eğer Bursa Tekfuru ve Nayman birlik olursa varlığının tehlikeye gireceği aşikardır.Osman Bey, Bursa Tekfuru'yla yüzleşir. Osman Bey ve Tekfur arasındaki gerilimin sonu ne olacaktır? Bursa Tekfuru ve Osman Bey'in görüştüğü haberini alan Nayman çıldırır. Nayman, Osman Bey'e zarar vermek için Şeyh Edebalı'yı hedef alır.İsmihan Sultan ve Nayman iş birliği soluksuz devam etmektedir. Plana göre İsmihan Sultan, içerden Nayman ise dışardan Osman Bey'i bitireceklerdir.

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!

Kuruluş Osman yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor. Kuruluş Osman dizisi 125. bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanacaktır.