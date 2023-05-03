Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Yaman Candar Bey oldu. Peki, Kuruluş Osman Yaman Candar Bey kimdir, kim canlandırıyor? Mete Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman Yaman Candar Bey kimdir, kim canlandırıyor? Tarihte Yaman Candar kimdir? Mete Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli?

KURULUŞ OSMAN YAMAN CANDAR BEY KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Şemseddin Yaman Candar Bey Candaroğulları Beyi'dir. Dizide Şemseddin Yaman Candar Bey karakterini "Mete Ayhan" canlandırmaktadır.

TARİHTE YAMAN CANDAR KİMDİR?

Yaman Candar (ya da Jandar, tam ismi Temur Şemseddin Yaman Candar), Anadolu'da tahmini 1291-92 yıllarında kurulmuş olan Candaroğulları Beyliğinin kurucu beyi.

Erken dönem hayatı

Türkmen asıllı olup hakkında Alayundlu boyuna mensup olduğuna dair iddialar yer alsa da, bu iddiaların doğruluğu belli değildir.

"Candar" ismi aynı zamanda Selçuklu sarayındaki muhafızlarının unvanı olmasından dolayı Yaman Candar, muhtemelen Selçuklu sarayında görevli bir Candardır.

İç savaş sırasında faaliyetleri

1291 yılında İlhanlı imparatoru Argun Han'ın ölümünün ardından kaos ortaya çıktı. Kırım'da yaşayan II. İzzeddin Keykavus'un oğlu Selçuklu şehzadesi Kılıçarslan, Selçuklu tacı için mücadele etmek için 1292 yılında Anadolu'ya geldi ve Kastamonu'daki Türkmenleri örgütlemeye başladı. Ağabeyi Sultan II. Gıyaseddin Mesud, Kastamonu'ya yürüdü ancak Kılıçarslan onu pusuya düşürdü. II. Mesud, bu pusuda esir alındıysa da Alaeddin Geyhatu'nun gönderdiği, içinde Yaman Candar'ın da bulunduğu, yardımcı birlikler sayesinde kurtarıldı.

Beylik dönemi

Yeni İlhanlı imparatoru Alaeddin Geyhatu, kendisine yardımcı olmasından dolayı Yaman Candar'dan memnun kaldı ve ona Eflani'yi ikta olarak verdi.

Yaman Candar'ın sonraki hayatı hakkında kayıt yoktur. Muhtemelen 1328 yılı öncesinde ölmüştür. Yerine oğlu I. Süleyman Paşa geçmiştir.