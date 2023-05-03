Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Germiyanoğlu Yakup Bey oldu. Peki, Kuruluş Osman Germiyanoğlu Yakup Bey kimdir, kim canlandırıyor? Burak Tamdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir, kim canlandırıyor? Burak Tamdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

KURULUŞ OSMAN YAKUP BEY KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Yakup Bey Germiyanoğulları Beyi'dir. Dizide Germiyanoğlu Yakup Bey karakterini "Burak Tamdoğan" canlandırmaktadır.

BURAK TAMDOĞAN KİMDİR?

Burak Tamdoğan (d. 3 Mart 1971, Ankara), Türk oyuncu.

1971 yılında Ankara'da doğan oyuncu 1989 - 1996 yıllarında ODTÜ Psikoloji Bölümünde, 1996 - 2001 yıllarında ise Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okudu. Üniversitede okuduğu dönemde Ankara Sanat Tiyatrosu ve başka tiyatrolarda hem oyuncu, hem de yönetmen olarak çalıştı. Çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde rol alan oyuncu, 2007'de Parmaklıklar Ardında isimli dizide Osman, Karayılan dizisinde ise Tarık Bey karakterini canlandırdı. 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı Komiser Hüseyin rolü ile büyük beğeni kazandı. 2018-2019 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Elimi Bırakma dizisinde Azmi karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Kırmızı Oda dizisinde rol aldı.