ATV'nin popüler dizisi Kuruluş Osman'ın 5. sezonu başlıyor ve kadrosuna 13 yeni isim ekleniyor. Yeni sezonda 'Yakup Bey' karakterine hayat verecek oyuncu merak konusu oldu. Dizinin başrolünde Burak Özçivit yer alıyor ve yeni sezonunda 'Yunus Emre' karakteri de ekranlara gelecek. Dizi, her Çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kuruluş Osman Yakup Bey kim? Kuruluş Osman Yakup Bey'i kim canlandırıyor?

Kuruluş Osman 5. sezon oyuncu kadrosu! ATV'nin her Çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna 13 isim katılacak. Bafeus Zaferi'nin üzerinden geçen yıllar sonra hikaye kaldığı yerden devam edecek. Peki, Kuruluş Osman Yakup Bey kim? Kuruluş Osman Yakup Bey'i kim canlandırıyor?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 5. sezon başlıyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna 13 isim dahil oluyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ATV'nin sevilen dizisinin yeni sezonuna 'Yunus Emre' katılacak. İşte, dizinin takipçilerini heyecanlandıran Kuruluş Osman 5. sezon oyuncuları!Peki, Kuruluş Osman Yakup Bey kim? İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN YAKUP BEY'İ KİM CANLANDIRIYOR?

Yeni sezonda Osman Bey'in evlatları büyümüş, bey olacak. Osman Bey ise Bursa ideali için yeni zaferlere devam edecek. Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı Malhan Hatun da bu mücadele sırasında Osman Bey'in yanında olacak. Bursa'nın fethi için Osman Bey sefere sıkacak.

Dizinin yeni sezonun kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil olacak. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizide; Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Gökhan Atalay, Sevil Akı, Emre Dinler, Ö. Faruk Aran, Leya Kırşan, Ecem Sena Bayır, R. Aybars Düzey, Belgin Şimşek, Tezhan Tezcan, Murat İnce ve Selim Makaroğlu izleyiciyle buluşacak.

İşte dizide kadroya katılan isimler ve yeni sezondaki tarihsel karakterler:

ORHAN BEY

Oyuncu Emre Bey'in canlandıracağı Orhan Bey babasının yolundan ilerleyecek. Karacahisar Bey'i Emre Bey, Osman Bey'in postu için en güçlü aday olacak. tratejik zekasıyla öne çıkan Orhan Bey, savaşı sadece fiziksel güç olarak değil bir akıl mücadelesi olarak görecek ve birçok rakibini alt edecek.

YAKUP BEY

Germiyanoğlularının Bey'i Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan canlandıracak. Yakup Bey, Türk'ün ve İslam'ın birliğine hizmet eden siyasi bir dehadır. Yakup Bey'in hayali devlet kurmak, sultan olmaktır. Bunun için sarayına alimleri doldurur. Ordusunu güçlendirir. Bir süre sonra Anadolu'nun hakimi Selçuklu Devlet'iyle aynı güce sahip olur.

YUNUS EMRE

Gökhan Atalay'ın oynayacağı Yunus Emre tarihte büyük bir iz bırakmıştır. Şiirleri, Anadolu'nun her yanına yayılmıştır. Yunus Emre'nin yolu sonunda Kayılara rastlayacak. Osman Bey'de cihana kök salacak devletin izlerini görecek. Osman Bey'e ve Orhan Bey'e düştükleri dar durumlarda manevi desteklerde bulunacak.

SAADET HATUN

Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun'u oynayacak isim Sevil Akı olacak. Saadet hanım güç için yaşayan bir kadındır. Germiyanoğlu Bey'inin hatunu olmak onun için çok kıymetlidir. Saadet Hanım için bütün istikbal biricik evlatları, gözünden sakındığı Şehzade Mehmet ile Gonca Hatun'dur.

MEHMET BEY

Yakup Bey'in hırslı büyük oğlu Mehmet Bey, hırslarının esiri olduğu için Osmanoğullarını en büyük rakibi görür bu yüzden Orhan'ın elinde olan her şeyi alması gerektiğini düşünür. Bu karakteri genç oyuncu Emre Dinler canlandıracak.

ALAEDDİN BEY

Alaeddin Bey karakteri genç oyuncu Ömer Faruk Aran tarafından canlandırılacak. Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almıştır ve kendini çok iyi eğitmiştir. Silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir.

FATMA HATUN

Osman Bey'in sır küpü Fatma Hatun ağabeylerine çok bağlıdır. Ailesinin sorunlarıyla her daim ilgilenen Fatma Hatun rolünde Leya Kırşan'I göreceğiz.

VASILIS

Genç oyuncu Rıdvan Aybars Düzey dizide Vasilis rolünde olacak. Vasilis, manastırlarda Türklere karşı kin ve nefretle büyümüştür. Türkler'e karşı dinmeyecek bir öfke barındırmaktadır. Amacı Türklerin destanlarını sonlandırmaktır.

GONCA HATUN

Belgin Şimşek'in oynayacağı Gonca Hatun dizide Yakup Bey'in kızı olacak. Babası Yakup Bey'e sadıktır. Devletinin ikbali ve mutluluğunu çok önemser. Bunun için yapmayacağı şey yoktur.