İsmihan Sultan kimdir? Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin son bölümü sonrasında Valide Sultan kimdir? sorusu araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Valide Sultanı kim oynuyor? Kuruluş Osman İsmihan Sultan gerçek adı ne? Kuruluş Osman Valide Sultan kimdir? Detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM NE OLDU?

Bala Hatun ve Şeyh Edebali'yi kurtarmak için Marmaracık Hisarı'na gelen Osman Bey'i, Hisar'a gelen Sultan Alaeddin teslim almıştır. İsmihan Sultan'ın idam hükmünü verdiği Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'nın akıbeti ne olacaktır? Öte yandan Sultan Alaeddin, kendisini tahttan indirmek için harekete geçen Osman Bey hakkında ölüm fermanını vermiştir. Bu karara ahalinin tepkisi ne olacaktır? İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'in Osman Bey'le ilgili verdiği hükümden hoşnut değildir. Onun Osman Bey'le ilgili planı çok başkadır. Bu plan nedir?İsmihan Sultan, Osman Bey ilgili planını devreye sokabilmek için o'nu Kantakuzenos ve Olof'a kaçırtacaktır. Fakat bunu "Osman Bey firar etti" diyerek lanse edecektir. İsmihan Sultan'ın yeni planı nedir?

Osman Bey, Olof ve Kantakuzenos'un elindedir. Fakat Kantakuzenos ve Olof beklenmedik şekilde Osman Bey'in tuzağına düşecektir. Kantakuzenos'un boynu Osman Bey'in pusatının altındadır. Osman Bey, Kantakuzenos'un kellesini alacak mıdır?

KURULUŞ OSMAN VALİDE SULTANI KİM OYNUYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Valide İsmihal Sultanı Deniz Barut canlandırmaktadır.