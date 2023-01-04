ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kitliyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm sonrasında Şeyh Edebali öldü mü? sorusu araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Şeyh Edebali öldü mü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali diziden ayrılıyor mu? Şeyh Edebali ölecek mi? İşte detaylar...

Kuruluş Osman Şeyh Edebali ölecek mi? Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin son bölümü sonrasında Şeyh Edebali öldü mü? sorusu araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Şeyh Edebali öldü mü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali diziden ayrılıyor mu? Şeyh Edebali ölecek mi? Detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM NE OLDU?

İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı'yı ele geçirmiş, onun üzerinden Bala Hatun'u da tuzağa çekmeyi planlamaktadır. İsmihan Sultan'ın oynadığı oyunla Bala Hatun zindana düşer. İsmihan Sultan, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı Marmaracık Hisarı'nda hapsetmektedir. Öktem Bey ve Bengi Hatun'un bu durum karşısındaki tutumu ne olacaktır?

Osman Bey'in, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için neler yapacak? İsmihan Sultan, Osman Bey'e karşı Olof'u en zehirli silahı olarak kullanacaktır. Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için zindana ulaştığında karşısında Olof ve İsmihan Sultan'ı bulur. İsmihan Sultan gözünü karartmıştır. Bala Hatun'u ve Şeyh Edebalı'yı öldürmemek için tek şartı Sultan Mesud'un getirilmesidir. Osman Bey, Sultan Mesud'u teslim edecek midir?