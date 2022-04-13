Kuruluş Osman Selvi Hatun kimdir? Kuruluş Osman Selvi Hatun gerçek adı nedir?

Kuruluş Osman Selvi Hatun kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman oyuncuları kim sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman her çarşamba ekrana gelmektedir. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Töre ve Burak Çelik gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'da, Geyhatu'nun Anadolu'yu karıştıracak büyük plan hazırlığındadır. Kuruluş Osman dizisinde birbirinden önemli oyuncular yer almaktadır. Peki ama Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? İşte Kuruluş Osman hangi karakteri kim canlandırıyor? sorularının yanıtları!

KURULUŞ OSMAN SELVİ HATUN KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisin Selvi Hatun'u canlandıran isim Zehra Yılmaz'dır.

ZEHRA YILMAZ KİMDİR?

25 Haziran 1994 tarihinde İstanbul şehrinde dünyaya geldi. Oyunculuk eğitiminin ardından televizyon dizilerinde yer almaya başladı. Şimdi ise Cennet'in Gözyaşları'nda Melisa Soyer karakterini canlandırıyor.

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