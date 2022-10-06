Yeni sezonuna bu akşam başlayan Kuruluş Osman dizisinde Olaf karakteri merak ediliyor. Tarihte kim olduğu merak edilen Olaf karakteri var mı yok mu araştırılıyor. Olaf karakterini canlandıran Nihat Altınkaya da araştırılan kişiler arasında yer alıyor. Peki, Kuruluş Osman Olof kimdir, gerçek adı ne? Olof tarihte var mı? Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında? Nihat Altınkaya hayatı ve biyografisi nedir?

Olof tarihteki yeri, hayatı, savaşları ve daha birçok merak edilen konu başlığı ile araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Olof kimdir, gerçek adı ne? Olof tarihte var mı? Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında? Nihat Altınkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN KOMUTAN OLOF KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun ilk bölümü bu akşam izleyiciyle buluştu. Yeni sezona şahane bir giriş yapan sevilen dizinin kadrosuna yepyeni isimler dahil oldu. Diziye dahil olan karakterlerden en dikkat çekeni ise 'Olof' karakteri oldu. Pagan inancına sahip olan Olof, dış görünüşüyle de herkese korku salmaktadır. Konstantinopolis'te yaşayan iri yarı görünümlü ünlü bir komutandır. Kuruluş Osman dizisinde yer verilen Olof karakterinin tarihi kişilikle eşleşip eşleşmediğine dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak tarihte aynı ismi taşıyan bir İsveç kralına ait bilgiler bulunuyor.

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

28 Eylül 1979 yılında Karabük'te dünyaya gelen Nihat Altınkaya, Rizeli bir ailenin çocuğudur. İlk, orta ve lise eğitimini Karabük'te aşan oyuncu, Karabük Demir Çelik Lisesi ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde 2 yıl profesyonel voleybol oynamıştır. 17 yaşında yaşadığı sakatlık sebebiyle voleybolu bırakmıştır. İstanbul'da boks eğitimi alan Nihat Altınkaya, Fenerbahçe'nin boks şubesinde sporculuk yaptı. Yolda yürürken keşfedilen ve önce modellik daha sonra da oyunculuk yapmaya başlayan Altınkaya, evli ve 2 kız babasıdır. Ünlü oyuncu, Söz, Teşkilat, Yaprak Dökümü, Yüksek Sosyete, Unutulmaz ve Tozlu Yollar gibi yapımlarda rol aldı.

OYNADIĞI DİZİLER

Binbir Gece

Menekşe ile Halil

Kurtlar Vadisi Pusu

Dudaktan Kalbe

Yaprak Dökümü

Kahramanlar

Unutulmaz

Tozlu Yollar

Karadayı

Kara Para Aşk

Medcezir

Kara Ekmek

Yüksek Sosyete

Söz

elemi Bırakma

Teşkilat