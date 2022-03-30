Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Kuruluş Osman dizi çekimleri nerede? Kayı Obası nerede? Dizi seti nerede?
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Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman hangi ülkede, hangi ilde, hangi ilçede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.
Kuruluş Osman nerede çevriliyor? ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın nerede çekim yaptığı merak edildi. Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Kuruluş Osman dizi çekimleri nerede? Kayı Obası nerede? Dizi seti nerede? Peki, Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Kuruluş Osman nerede çekiliyor?
Kuruluş Osman dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da yapılmaktadır. Kuruluş Osman dizisinin hemen hemen bütün sahnelerinin çekimleri, İstanbul Beykoz'da yaklaşık 300 dönümlük bir plato üzerine kurulmuş olan kaleler, hanlar, camiler ve hamamlarda yapılmaktadır.
Kuruluş Osman her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.
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