Kuruluş Osman ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Çarşamba mı?
Gündem Haberleri
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ne zaman yayınlanıyor merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisini tam gününde izlemek isteyen vatandaşlar, Kuruluş Osman ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Çarşamba günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümleri ne zaman, hangi gündür? İşte detaylar...
Kuruluş Osman yeni bölüm hangi gün? Kuruluş Osman dizisi hangi gün? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Çarşamba mı?
Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Buna ek olarak bazı günler Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yayınlanmayabiliyor. Örneğin 2 Kasım Çarşamba bugün Kuruluş Osman yeni bölümü yok. Yeni bölüm haftaya 9 Kasım'da ekranlara gelecek.
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümleri Çarşamba günleri ekranlara gelmektedir.
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna Osmanlılar yürüyüşün hikayesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.
Ana karakterler
- Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi. Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kocası.
- Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy): Umur Bey'in kızı. Osman Bey'in eşi.
- Şeyh Edebali (Seda Yıldız): Ahi teşkilatının lideri.
- Kantakuzenos (Hakan Yılmaz)
- Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebali'nin kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın baş hatun.
- Olof (Nihat Altınkaya): Viking savasçısıdır.
- Frigg (İpek Karapınar): Viking savaşçısıdır.
- Cerkutay Alp (Çağrı Şensoy): Komutan Balgay'ın eski nökeri. Osman Gazi'nin alpi.
- Turgut Alp (Rüzgar Aksoy): Namlı bir Türk alpi.
- Boran Alp (Yiğit Uçan): Osman Gazi'nin alpi.