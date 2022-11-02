ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ne zaman yayınlanıyor merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisini tam gününde izlemek isteyen vatandaşlar, Kuruluş Osman ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Çarşamba günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümleri ne zaman, hangi gündür? İşte detaylar...

Kuruluş Osman yeni bölüm hangi gün? Kuruluş Osman dizisi hangi gün? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Çarşamba mı?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

Buna ek olarak bazı günler Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yayınlanmayabiliyor. Örneğin 2 Kasım Çarşamba bugün Kuruluş Osman yeni bölümü yok. Yeni bölüm haftaya 9 Kasım'da ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümleri Çarşamba günleri ekranlara gelmektedir.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna Osmanlılar yürüyüşün hikayesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Ana karakterler