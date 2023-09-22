ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın sezon finalinin ardından izleyiciler tarafından yeni sezon merakla bekleniyordu. Eylül ayının gelmesi ile birlikte gözler Kuruluş Osman yeni sezon, yeni bölüme çevrildi. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon, yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Sorusu, Kuruluş Osman yeni sezon, yeni bölümü kaçırmak istemeyen kişiler tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon, yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon, yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İzleyiciler tarafından heyecanla beklenmekte olan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümleri ve yeni sezonu henüz bildirilmedi. Dizilerin ve diğer yapımların genellikle Eylül ayında başlıyor. Bu nedenle Kuruluş Osman başta olmak üzere birçok dizinin bu ay içerisinde başlaması bekleniyor. Dizilerin yeni sezon ve yeni bölümleri her yıl genellikle Eylül-Ekim aylarında izleyicisi ile buluşuyor. 2023 – 2024 sezonunda yayınlanacak olan dizilerinde Eylül-Ekim aylarında birçok dizinin başlaması bekleniyor.