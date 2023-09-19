Kuruluş Osman ne zaman başlıyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kuruluş Osman'ın yeni sezonu araştırılmaktadır. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM NE OLDU?

Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi araştırılmaktadır. Kuruluş Osman yeni sezonun Eylül ayının son haftası içerisinde başlaması bekleniyor.