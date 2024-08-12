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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2024-25? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı

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Geçtiğimiz yıl izleyicileri ekrana bağlayan Kuruluş Osman dizisinin bu yıl ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı?

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor ve Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı, soruları yeni sezon öncesi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı?

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna -Osmanlılar- yürüyüşün hikâyesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman ne zaman başlayacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Osman Demir
Osman Demir
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