ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kitliyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm sonrasında Naymanlar karakteri merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman Nayman kimdir? Naymanlar tarihte nasıl geçiyor? Moğol Nayman kim? İşte detaylar...

Naymanlar kimdir? Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin son bölümü sonrasında Nayman kimdir? sorusu araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Nayman kimdir? Naymanlar tarihte nasıl geçiyor? Moğol Nayman kim? Detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN NAYMAN KİMDİR?

Moğol İmparatorluğu kurulmadan önce Moğolistan'da yaşamış göçebe kabile. Kökenleri bilinmemekle birlikte Türk dilleri konuştukları için Türk halklarından olduğu tahmin edilmektedir. Bugünkü Kazakistan'ın kuzeydoğusu ile Moğolistan'ın batısında yaşamaktadır. Cengiz Han zamanında Nayman Devleti bölgenin en güçlü ordusuna sahipti ve Moğolların batısında bulunuyorlardı. 12. yüzyılın sonlarında Moğollardan daha fazla Naimanlı vardı. 1199'da Temuçin (Cengiz Han) müttefiki Ong Khan ile birlikte Naimanlar'a karşı bir seferberlik başlattı. Naymanlar ile Kereyitler arasındaki husumetten yararlanarak ikisini savaşa itti ve güçsüzleşen her iki hanlığı kolayca ele geçirdi.