Kuruluş Osman Nayman kimdir, kim canlandırıyor? Naymanlar kimdir? Berik Aitzhanov kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Nayman oldu. Peki, Kuruluş Osman Nayman kimdir, kim canlandırıyor? Berik Aitzhanov kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman Nayman kimdir, kim canlandırıyor? Berik Aitzhanov kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

KURULUŞ OSMAN NAYMAN KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Nayman Moğol komutanıdır. Dizide Nayman karakterini "Berik Aitzhanov" canlandırmaktadır.

NAYMANLAR HAKKINDA BİLGİLER

Nayman, Moğol İmparatorluğu kurulmadan önce Moğolistan'da yaşamış göçebe kabile. Kökenleri bilinmemekle birlikte Türk dilleri konuştukları için Türk halklarından olduğu tahmin edilmektedir. Bugünkü Kazakistan'ın kuzeydoğusu ile Moğolistan'ın batısında yaşamaktadır.

Tarih

Cengiz Han zamanında Nayman Devleti bölgenin en güçlü ordusuna sahipti ve Moğolların batısında bulunuyorlardı. 12. yüzyılın sonlarında Moğollardan daha fazla Naimanlı vardı. 1199'da Temuçin (Cengiz Han) müttefiki Ong Khan ile birlikte Naimanlar'a karşı bir seferberlik başlattı. Naymanlar ile Kereyitler arasındaki husumetten yararlanarak ikisini savaşa itti ve güçsüzleşen her iki hanlığı kolayca ele geçirdi.

BERİK AİTZHANOV KİMDİR?

Berik Aitzhanov Kazak aktör ve film yapımcısıdır. 84. Akademi Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film dalında Kazakistan'ın adayı seçilen Tasfiyeci ve A'ya Dönüş filmindeki performansıyla 2011 yılında En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

Aitzhanov'un kariyeri tiyatro rolleriyle başladı. İlk rolü, Polonius'un oğlu Laertes'i oynadığı William Shakespeare'in Hamlet yapımıydı. Aitzhanov beyaz perdedeki çıkışını 2005 yılında Rymbek Alpiyev'in Kurt Saati filminde rol alarak yaptı. Daha sonra 2005'te Aitzhanov, Zastava ve Mahambet'te rol aldı ve ardından Prag'da çekilen Mustafa Shokai izledi. 2008'de Aitzhanov, Akhan Satayev tarafından yaratılan ve yönetilen bir TV dizisi olan Kardeşler'de rol aldı. Aitzhanov, Satayev ile işbirliğine Vinnie Jones ve Karlygash Muhammedzhanova'nın başrollerini paylaştığı 2010 aksiyon-drama filmi The Liquidator'da devam etti.