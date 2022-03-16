Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman Mari öldü mü, diziden mi çıkacak? Şeyma Korkmaz diziden ayrılacak mı? Diziden çıkıyor mu, neden? Kuruluş Osman Mari kimdir? Şeyma Korkmaz diziden çıkacak mı? Ayrıntılar sizlerle...

KURULUŞ OSMAN MARİ ÖLECEK Mİ, DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

Kuruluş Osman'ın yayınlanan son fragmanında Mari vuruluyor. Bunun ardından izleyiciler, Mari ölecek mi diziden mi çıkacak merak etti. Merak edilen konuların arasında Şeyma Korkmaz'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı oldu. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölümünde Mari ölecek mi, Şeyma Korkmaz diziden ayrılacak mı netleşecek.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN MARİ KİMDİR? KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman'daki Prenses Mari, Mihael Kosses'in kardeşidir. Mari karakterini 'Şeyma Korkmaz' canlandırmaktadır.

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?

Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Tuba ve Tolga adında ablası ve abisi olan genç oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı. Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai SUDA ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle oyunculşuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.

DİZİLERİ

Beni Affet (TV Dizisi) (Feride) 2012-2018

Hayata Beş Kala (TV Dizisi) (Yagmur)

Öyle ya da Böyle (Sinema) (Peri)

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sizler ilk uyananlarsınız! Sen ise elimde ki bu zehirden bile daha tehlikelisin!"

Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?

Selçuklu Sultanı Mesud, hiç beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelmiştir. Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecektir? Osman Bey'in infazını ertelediği Geyhatu'nun kaderi ne olacak?

Uyuyan hücreleri uyandıran karanlık güç kimdir?

Artık uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılmaktadır… Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak olacaktır. Bu karanlık güç kimdir? Emeline ulaşabilecek midir? Söğüt'te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt'te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır? Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari'nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?

Haberler.com - Gündem