Kuruluş Osman Mari kimdir? Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Mari karakterini kim canlandırıyor?

ÇANAKKALE (Haberler.com) - Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin yeni sezonunda Şeyma Korkmaz diziye katıldı. İzleyiciler, Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Mari karakterini kim canlandırıyor? merak etti. İşte ayrıntılar...

KURULUŞ OSMAN MARİ KİMDİR? KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman'daki Prenses Mari, Mihael Kosses'in kardeşidir. Mari karakterini 'Şeyma Korkmaz' canlandırmaktadır.

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?

Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Tuba ve Tolga adında ablası ve abisi olan genç oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı. Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai SUDA ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle oyunculşuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.

DİZİLERİ

Beni Affet (TV Dizisi) (Feride) 2012-2018

Hayata Beş Kala (TV Dizisi) (Yagmur)

Öyle ya da Böyle (Sinema) (Peri)

Haberler.com - Gündem