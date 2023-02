Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Kuruluş Osman Karesi Bey kimdir, kim canlandırıyor? Mürşid Ağa Bağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Kuruluş Osman Karesi Bey'i kim oynuyor? Ayrıntılar sizlerle...

KURULUŞ OSMAN KARESİ BEY'İ KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman'da Karesi Bey'i Mürşid Ağa Bağ canlandırmaktadır.

MÜRŞİD AĞA BAĞ KİMDİR?

Mürşid Ağa Bağ (d. 30 Ekim 1968, Şanlıurfa), Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Devlet Konservatuvarı'ndan 1993 yılında mezun olmuştur. 2 yıl çalıştığı Şehir Tiyatroları'ndan kadro alamadığı için ayrılmak zorunda kalmıştır. Kısa bir süre Devlet okullarında Tiyatro Öğretmenliği yapmıştır. Televizyon ekranına ise Alıştık Artık adlı programla başlamış ve ardından Affet Bizi Hocam, Üvey Baba ve Kurt Kapanı adlı dizilerde rol almıştır.Daha sonra Kınalı Kar ve Mihrali dizisinde görev yapmıştır.2008 yılında ise Samanyolu TV'de yayınlanan Hakkını Helal Et dizisinde başrol oyuncusu olarak Murat karakterini canlandırmıştır.

Hakkını Helal Et Dizisinde My Name is Earl'nin başrol karakteri ile benzetildi. Bununla ilgili her yerde söylentiler dolaştı .Dizinin yapımcısı ise bunu sonradan fark ettiklerini söyledi. Kesinlikle hiçbir ilişkisinin olmadığını söylediler.

Mürşid Bağ; oynadığı Yeşeren Düşler, Şeytan, Kurt Kapanı, Üvey Baba, Alıştık Artık, Mihrali gibi dizi ve sinema filmleri sayesinde tanınmıştır. Mihrali karakteri ile ilk olarak adını duyurmuştur. Ayrıca 7 Ocak 2011'de Türkiye'de vizyona giren Said Nursî'nin hayatının anlatıldığı Hür Adam filminde Said Nursî'yi canlandırmıştır.

Filmografisi

Hakkını Helal Et

Yeşeren Düşler

Yolun Sonu

Şeytan

Mihrali

Kumsaldaki İzler

Yaralı

Huzur Sokağı

Kınalı Kar (2002, Kanal D)

Sırlar Dünyası

Avcı (2001, Kanal D)

Sultan (2001, Star TV)

Günaydın İstanbul Kardeş (1998, atv)

Kuzgun (1999, Star TV)

Üvey Baba (1999, Star TV)

Kurt Kapanı (2000, TGRT)

Affet Bizi Hocam

Köpekler Adası

Sara ile Musa

Alıştık Artık

İz Peşinde

Hanım

Hür Adam

Eşrefpaşalılar

Kuruluş Osman

TARİHTE KARESİ BEY KİMDİR?

Karesi Bey veya Karasi Bey (d. ? - ö. 1330 Karesi), 13 ile 14. yüzyılda yaşamış, Karesi Beyliği'nin ilk beyi ve Kalem Bey'in oğludur. Gerçek adı İsa olduğu için herkes ona "Kara İsa Bey" demişlerdir. Beyliğin yönetimini 1328'de kardeşi Demirhan Bey'e (1328-1345) bırakmıştır.

Mudebbir (Düzenleyici) bir hükûmet reisi olan Karesi bey Marmara ve Adalar Denizi sahillerini elde ettikten sonra bir deniz kuvvetleri tedarikine de önem vermiş ve donanma meydana getirmiştir. Karesi Bey 1330 (Hicri 751)'de ölmüştür.

Karesi Bey siyasetiyle memlekette Türk nüfusunu arttırdığı gibi İç Anadolu Bölgesi'nde Moğolların zulüm baskısından kaçan Türklere de memleketinin kapılarını açtığından bu surette birçok nüfus da Karesi ilini hicret ile Karesi hükümetinin önemini arttırmışlardır. Karesi'deki Çepnilerin Karesi Bey ile birlikte bu havaliye göç ettiğine dair Rezm gazetesindeki makaleden bazı notlara göre ise; Çepni Türkleri Oğuz'un Dağhanoğulları'dandır. Bunlar Türk töresi gereğince akın esnasında geride güvenliği sağlayıcı muhafızı ve çekilmelerde demdar görevini yaparlardı. Çepniler Selçuk beyzadelerinin yuntluğu olan Kırşehir civarında bulunurlarken doğuda saldırı ve baskıya başlayan Moğollardan kaçarak Kara İzi ile Aydın taraflarına gelip yerleştiler. Çoğunlukla Karesi (Balıkesir) Magnisa ve Kütahya taraflarında bulunurlar.