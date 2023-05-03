Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Kam oldu. Peki, Kuruluş Osman Kam kimdir, kim canlandırıyor? Köksal Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kam nedir, ne demek? İşte detaylar...

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman Kam kimdir, kim canlandırıyor? Köksal Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kam nedir, ne demek?

KURULUŞ OSMAN KAM KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Kam Komutan Nayman'ın şamanıdır. Dizide Kam karakterini "Köksal Ünal" canlandırmaktadır.

KAM NE DEMEK?

TDK'ya göre kam kelimesi "Şaman" anlamına gelmektedir. Ayrıca Farsça kökenli kâm kelimesi ise "Zevk, mutluluk, tat." anlamlarına geliyor.

KÖKSAL ÜNAL KİMDİR?

Köksal Ünal tiyatrocudur. Birçok tiyatroda rol alan Köksal Ünal aynı zamanda Kuruluş Osman dizisinde Kam karakterini canlandırmaktadır.