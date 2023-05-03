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Kuruluş Osman Kam kimdir, kim canlandırıyor? Köksal Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kam nedir, ne demek?

Kuruluş Osman Kam kimdir, kim canlandırıyor? Köksal Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kam nedir, ne demek?

Gündem Haberleri

Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Kam oldu. Peki, Kuruluş Osman Kam kimdir, kim canlandırıyor? Köksal Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kam nedir, ne demek? İşte detaylar...

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman Kam kimdir, kim canlandırıyor? Köksal Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kam nedir, ne demek?

Kuruluş Osman dizisinde Kam Komutan Nayman'ın şamanıdır. Dizide Kam karakterini "Köksal Ünal" canlandırmaktadır.

TDK'ya göre kam kelimesi "Şaman" anlamına gelmektedir. Ayrıca Farsça kökenli kâm kelimesi ise "Zevk, mutluluk, tat." anlamlarına geliyor.

Kuruluş Osman Kam kimdir, kim canlandırıyor? Köksal Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kam nedir, ne demek?

Köksal Ünal tiyatrocudur. Birçok tiyatroda rol alan Köksal Ünal aynı zamanda Kuruluş Osman dizisinde Kam karakterini canlandırmaktadır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kuruluş Osman Dizi Gündem Magazin Haberler

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