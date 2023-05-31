Kuruluş Osman dizisinde yer alan İsmihan Sultan karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman karakterlerinden İsmihan Sultan merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman İsmihan Sultan kim? İsmihan Sultan ne zaman, nasıl öldü? İsmihan Sultan gerçekte kimdir? İşte detaylar...

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her Çarşamba izleyicisiyle buluşuyor. Kuruluş Osman dizisinde yer alan İsmihan Sultan karakteri merak konusu oldu. İsmihan Sultan gerçekte kimdir sorusu araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman İsmihan Sultan kim? İsmihan Sultan ne zaman, nasıl öldü? İsmihan Sultan gerçekte kimdir? Detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN İSMİHAN SULTAN KİMDİR?

Esmehan Sultan, 1545 yılında Manisa Sarayı'nda dünyaya geldi. 1564 yılında Sokullu Mehmed Paşa ile evlendirildi ve bu evlilikten iki çocuğu oldu. Bunlar İbrahim Han ve Gülruh Sultan'dır. Bir yıl sonra Semiz Ali Paşa öldü ve eşi Sadrazam oldu. Artık her ikisi de güçlü ve etkili oldu. Eylül 1566'de, Dedesi I. Süleyman'ın ölümü üzerine annesi ve kardeşleriyle birlikte İstanbul'a geldi. Babasının saltanatında devlette söz sahipliği Esmehan Sultan'ın eşi Sokullu Mehmed Paşa'ya geçti ve bu nedenle Esmehan da büyük bir nüfûza ve güce sahip oldu. Devlet işlerine karıştığı bilinmemektedir, ama muhtemelen bunu validesi Nurbanu Sultan'a ve zevci Sokullu Mehmed Paşa'ya bıraktı ve karışmadı.

İSMİHAN SULTAN NE ZAMAN ÖLDÜ?

1585 yılında İstanbul'da bir doğum yaparken öldü ve dünyaya gelen bebek kırk gün sonra öldü.