Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman final mi, neden final yapıyor? Kuruluş Osman dizisi sezon finali mi, tamamen mi bitiyor? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman dizisi bugünkü (15 Haziran 2022) 98. bölüm ile sezon finali yapacaktır. Dizi tamamen final yapmıyor, sadece sezon finali yapıyor.

Twitter paylaşımı şöyle:

"Son 1 saat!

#ZaferBizimdir etiketiyle yorumlarınızı bekliyoruz.

Kuruluş Osman sezon finaliyle bu akşam 20.00'de atv'de!

#KuruluşOsman

@atvcomtr"

KURULUŞ OSMAN NEDEN FİNAL, SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

Kuruluş Osman tamamen final yapmıyor, sadece sezon finali yapıyor. Kuruluş Osman önümüzdeki sezonda yeni bölümleriyle ATV'de yayınlanmaya devam edecek. Dizilerin sezon finali dönemleri geldiği için Kuruluş Osman da aynı şekilde sezon finali yapmaktadır.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yeni sezonunun 2022 Eylül-Ekim aylarında başlaması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

"Alplar! Yeni Şehir'i alacağız!"

Aygül Hatun'un akıbeti

Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

Hatunlar esir düşenleri kurtarabilecekler mi?

Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos'un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?

Demirci Davud kendisini öne atıyor

Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır. Osman Bey'in dahiyane planı nedir? Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır… Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır… Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir?

Osman Bey Romanos'un cezasını kesiyor

Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir. Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser. Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?

Sultan'ın Yenişehir fethine tepkisi

Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi Bitinya'da hakim güç olduğu anlamına gelecektir. Osman Bey'in peş peşe yaptığı fetihler Konya'da nasıl yankılanacaktır? Sultan Alaeddin, Yenişehir'in fethine nasıl tepki verecektir?

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi. Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kocası.

Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebalı'nın kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın baş hatun.

Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy) : Umur Bey'in kızı. Osman Bey'in eşi.

Haberler.com - Gündem