Kuruluş Osman dizisine yeni katılan oyuncular araştırılıyor. Kuruluş Osman Esrigün Banu karakteri merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman Esrigün Banu kimdir? Kuruluş Osman yeni kadın oyuncu kim? Kuruluş Osman Moğol oyuncu gerçekte kim? İşte detaylar...

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kuruluş Osman dizisine yeni dahil olan karakterler araştırılan konular arasında yer alıyor. Esrigün Banu karakteri merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman Esrigün Banu kimdir? Kuruluş Osman yeni kadın oyuncu kim? Kuruluş Osman Moğol oyuncu gerçekte kim? Detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN ESRİGÜN BANU KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisine yeni dahil olan Esrigün Banu karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Moğol komutanı Esrigün Banu olarak diziye katılmıştır. Dizide Gazan Han'ın manevi kızı Prenses Esrigün Banu karakterine canlandırmaktadır.

KURULUŞ OSMAN MOĞOL OYUNCU GERÇEKTE KİM?

Kuruluş Osman dizisinde Esrigün Banu karakterini Sena Çakır canlandırmaktadır.