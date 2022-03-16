Kuruluş Osman'da Mari öldü mü? Mari diziden çıkıyor mu? Mari kimdir, gerçek adı nedir?

Kuruluş Osman'da Mari öldü mü, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanlar içinde kalan Mari'nin Turgut Bey'in kollarındaki görüntüsü merak uyandıran konulardan biri oldu. Mari diziden çıkıyor mu? Mari kimdir, gerçek adı nedir?

KURULUŞ OSMAN MARİ KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Mari karakterini Şeyma Korkmaz canlandırmaktadır.

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?

Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Tuba ve Tolga adında ablası ve abisi olan genç oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı. Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai SUDA ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle oyunculşuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.

KURULUŞ OSMAN'DA MARİ ÖLDÜ MÜ?

Kuruluş Osman dizisinin 86. bölüm 2. fragmanının paylaşılmasının ardından Mari'nin yaşayıp yaşamadığı merak edildi.

Osman Bey'in kuracağı devletin önünde, karşısına çıkan engellerden en büyüğü yaşanmakta. Kayı Obasında sular durulmamaktadır.Mari'nin zehirlenmesi obaya ateş gibi düşer. Bu zehirlenmeyle yıkılan Turgut Bey'i kimse durduramayacaktır. Mari karakterinin ölüp ölmediği bölüm sonunda belli olacak.

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