Kuruluş Osman Cornelia kim oynuyor? Melis Gürhan kimdir?
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Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde merak edilen isimlerden biri de Cornelia oluyor. Kuruluş Osman Cornelia kim oynuyor? Melis Gürhan kimdir? sorularının yanıtı merak edildi. Tarihte yer alıp almadığı merak edilen bir karakter olan Cornelia hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Kuruluş Osman Cornelia kimdir? 'Cornelia' Melis Gürhan kimdir, kaç yaşında?
Kuruluş Osman Cornelia kim oynuyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman oyuncuları arasında yer alan Cornelia karakteri, Kuruluş Osman dizisinin yayınlandığı gün gündeme geldi. Cornelia Melis Gürhan kimdir, kaç yaşında?
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Cornelia karakterini canlandıran isim Melis Gürhan'dır.
30 Temmuz 1994 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Melis Gürhan, dizi oyuncusudur. Liseyi Adana'da okuduktan sonra üniversite eğitimi için Antalya'ya gitti. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
Oyunculuk hayatına tiyatro sahnelerinde başladı. Dizilerde oynamaya 2012 yılında Dila Hanım dizisinde rol alarak başladı. 2018-2019'da Avlu dizisinde Özge, 2020 yılında Duygu karakterini canlandırdı.
Mucize Doktor (Duygu, 2020)
Avlu (Özge, 2018-2019)
Dila Hanim (Azime, 2012)
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022