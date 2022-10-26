Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

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ATV KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osmanadlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

ATV KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!

ATV KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Olof sonunda hain planını devreye sokar… Osman Bey Konstantiniyye'den dönerken ona pusu kurulacaktır. Osman Bey, Olof ve Frigg'in kurduğu bu tuzaktan kurtulacak mı? Osman Bey düştüğü bu cendereden nasıl çıkacaktır? Osman Bey, oğulları Alaeddin ve Orhan'ın kaçırılmasının, Öktem Bey'e atılan iftiranın büyük bir oyunun parçası olduğunun farkındadır. Osman Bey işin iç yüzünü çözmek için nasıl hamleler yapacaktır? Bütün oklar Ofelya'yı göstermektedir, Osman Bey bu konuda ne yapacaktır? Öte yandan İmparator Andronikos, Olof'a Osman Bey'i ve kızı Ofelya ve öldürme talimatı verir. İmparator Andronikos, Osman Bey ile yaptığı sulh anlaşmasını bozup kendisini ölümden kurtaran Osman Bey'e ihanet mi edecek? Osman Bey, kendisine kurulan büyük oyunu bozmak için harekete geçer. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır? Yenişehir'de Prens Kantakuzenos'u ağırlayan Osman Bey, onu yakınında tutmak isteyerek ne amaçlamaktadır?

Obasında çıkan kaosun ve babası Öktem Bey'in tutuklanmasının ardından çok öfkeli olan Alçiçek Hatun, öfkesini Aktemur'dan mı çıkarmıştır? Aktemur'un vurulmasında bütün deliller Alçiçek Hatun'u göstermektedir… Aktemur'u Alçiçek mi vurmuştur, yoksa Alçiçek'e de babası Öktem Bey gibi oyun mu kurulmuştur? Ağır yaralanan Aktemur'u nasıl bir akıbet beklemektedir?

Osman Bey'in yokluğunda uç topraklarında gerginlik devam etmektedir. Kantakuzenos; Öktem Bey'in obasında vurulmuş, buna rağmen yaşananlardan sonra amacına bir adım daha yaklaşmıştır. Öktem Bey ise şimdi yeni bir iftiranın kurbanı olacaktır. Tutuklanan Öktem Bey, kendisini aklayabilecek midir?

Bengi Hatun Öktem Bey'in tutuklanmasının üzerine obasının beylerini toplar. Kurulan toyda önemli kararlar alınır. Bu kararlar, Osman Bey'in hükmü altındaki topraklarda ikilik mi çıkaracaktır? Kayılar bu ihtimali nasıl önleyecektir? İkilik çıkmasından en çok fayda sağlayacak olan Bayındır Bey, şimdi de Bizans'a gidecek olan kayıp vergi altınların peşine düşmüştür. Bayındır Bey bu amacına ulaşabilecek midir?

Kötülüğün merkezinde olan Frigg, Martha rolünü daha ne kadar sürdürebilecektir? Bala Hatun ve Malhun Hatun, Frigg'in gerçek yüzünü görecek mi?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yenişehir'de Olof'a ait bir şey vardır. Olof her şeyi göze alıp onu almak için elinden geleni yapacaktır. Olof'u Yenişehir'de neler beklemektedir? Öte yandan, Olof'un sevgilisi Frigg ise hançerini Malhun Hatun'a doğrultmuştur. Malhun Hatun nasıl bir tehlikenin içindedir?

Osman Bey kurulan büyük oyunu bozacak mı?

Öte yandan Konstantiniyye yine karışmıştır. Kantakuzenos planlarına Ofelya'yı da dahil etmiştir. Bu karışıklığın üzerine gidecek olansa yine Osman Bey'dir. Osman Bey kurulan büyük oyunu bozmak için hangi hamleleri yapacaktır? Osman Bey arenada Olof'la yeniden karşılaşacaktır. Bu karşılaşmanın sonu nereye varacaktır?

Kantakuzenos'un planı

Kantakuzenos, Osman Bey ve zorlu düşmanı Olof'la arasındaki çatışmayı durdurmaya gelir. Kantakuzenos, suçu Ofelya'ya atar. Peki, Kantakuzenos, Ofelya'nın adını Osman Bey'e vererek nereye varmak istemektedir?

Osman Bey ve Bala Hatun'u bekleyen akıbet

Alaeddin, küffar elinde dirayetli durmaya çalışır. O, Osman Bey'in oğludur. Pes edecek midir? Alaeddin'i bekleyen büyük tehlike nedir? Osman Bey ise Kantakuzenos'a gözdağı verir. Oğlu Alaeddin'e bir şey olursa hepsine bu dünyayı dar edecektir. Oğulları Alaeddin'i aramaya giden yolda Osman Bey ile Bala Hatun'u neler beklemektedir?

Öktem Bey ve Turgut Bey karşı karşıya

Öktem Bey'in obası, Batur Alp'in şehit edilmesinden sonra, acıları dinmeden yeni bir şok yaşarlar. Öktem Bey ve Bengi Hatun; Turgut Bey'in karşısına dikilirler. Öktem Bey ve Turgut Bey arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır? Öktem Bey, kendisine atılan iftirayı ortaya çıkarabilecek mi? Kantakuzenos, Öktem Bey'i cezalandırmak için istemektedir. Osman Bey'in Kantakuzenos'a yanıtı ne olacaktır? Bu gergin ortamda Alçiçek ve Aktemur'un birbirlerine tavırları ne olacaktır?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmen : Ahmet Yılmaz – Fethi Bayram

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit : Osman

Didem Balçın : Selcan

Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun

Serhat Kılıç : Kosses

Erkan Avcı : Nikola

Seda Yıldız : Şeyh Edebali

Yıldıray Şahinler : Rogatos

Özge Törer : Bala Hatun

Emre Basalak : Gündüz

Rüzgar Aksoy : Turgut

Burak Çelik : Göktuğ

Çağrı Şensoy : Cerkutay

Yiğit Uçan : Boran

Ahmet Yenilmez : Demirci Davud

Emin Gürsoy : Kumral Abdal