Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman full HD izle! Kuruluş Osman canlı izle! Heyecanla beklenen Kuruluş Osman yeni bölümü bugün ATV'de ekranlara geliyor. Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 87. yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman fragman izle! Kuruluş Osman yeni fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman full izle!

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmen : Ahmet Yılmaz – Fethi Bayram

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?

Selçuklu Sultanı Mesud, hiç beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelmiştir. Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecektir? Osman Bey'in infazını ertelediği Geyhatu'nun kaderi ne olacak?

Uyuyan hücreleri uyandıran karanlık güç kimdir?

Artık uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılmaktadır… Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak olacaktır. Bu karanlık güç kimdir? Emeline ulaşabilecek midir? Söğüt'te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt'te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır? Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari'nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit : Osman

Didem Balçın : Selcan

Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun

Serhat Kılıç : Kosses

Erkan Avcı : Nikola

Seda Yıldız : Şeyh Edebali

Yıldıray Şahinler : Rogatos

Özge Törer : Bala Hatun

Emre Basalak : Gündüz

Rüzgar Aksoy : Turgut

Burak Çelik : Göktuğ

Çağrı Şensoy : Cerkutay

Yiğit Uçan : Boran

Ahmet Yenilmez : Demirci Davud

Emin Gürsoy : Kumral Abdal

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem