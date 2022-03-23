Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
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Ekranları sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 87. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Kuruluş Osman dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 87. yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 87. yeni bölüm canlı izle! ATV Kuruluş Osman full HD izle!
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Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.
Yapım : Bozdağ Film
Yapımcı : Mehmet Bozdağ
Genel Yönetmen: Metin Günay
Yönetmen : Ahmet Yılmaz – Fethi Bayram
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE!
Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?
Selçuklu Sultanı Mesud, hiç beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelmiştir. Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecektir? Osman Bey'in infazını ertelediği Geyhatu'nun kaderi ne olacak?
Uyuyan hücreleri uyandıran karanlık güç kimdir?
Artık uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılmaktadır… Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak olacaktır. Bu karanlık güç kimdir? Emeline ulaşabilecek midir? Söğüt'te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt'te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır? Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari'nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?
Burak Özçivit : Osman
Didem Balçın : Selcan
Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun
Serhat Kılıç : Kosses
Erkan Avcı : Nikola
Seda Yıldız : Şeyh Edebali
Yıldıray Şahinler : Rogatos
Özge Törer : Bala Hatun
Emre Basalak : Gündüz
Rüzgar Aksoy : Turgut
Burak Çelik : Göktuğ
Çağrı Şensoy : Cerkutay
Yiğit Uçan : Boran
Ahmet Yenilmez : Demirci Davud
Emin Gürsoy : Kumral Abdal
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