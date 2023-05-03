ATV'nin sevilen ve oldukça beğeni toplayan dizisi Kuruluş Osman bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 124. bölümü bugün yayınlanacak. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler Google'da, Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 124. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman dizisi son bölümde ne oldu? aratması yapıyor. Kuruluş Osman dizisi canlı izle! Kuruluş Osman canlı yayın izle! Kuruluş Osman HD canlı izle!

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 124. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman son bölümde ne oldu?

KURULUŞ OSMAN CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi ATV'den veya ATV'nin resmi web sitesi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna Osmanlılar yürüyüşün hikayesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yenişehir konağında büyük tehlike

BALA HATUN AĞIR YARALI

Nayman'ın karargaha yaptığı baskın oldukça kanlı olmaktadır. Konak'ın tehlikede olduğunu haber alan Osman Bey, Nayman'ın büyük saldırısına rağmen karargahtan nasıl çıkabilmiştir? Konaktaki büyük baskın sonucunda Bala Hatun ağır yaralanır. Konaktakiler saldırıyı nasıl püskürtmüşlerdir? Bala Hatun'u yaralı ve hareketsiz gören Osman Bey intikam yeminleri eder. Bala Hatun iyileşecek midir?

TURGUT BEY ESİR ALINDI!

Turgut Bey ve alplarını ele geçiren Nayman bir bir kelle almaya başlamıştır. Turgut Bey'i esir alan Nayman, Osman Bey'i tehdit eder. Biat etmezlerse onu yaşatmayacağını söyler. Osman Bey bu tehdide karşı nasıl cevap verecektir; Turgut Bey'i Nayman'ın elinde bırakmamak için neler yapacaktır? Osman Bey, Nayman'ın büyük oyununa rağmen Turgut Bey'i esaretten kurtarabilecek midir?

OSMAN BEY'İN NAYMAN'I YOK ETME PLANI

Osman Bey, Nayman'a görülmemiş bir son hazırlamaktadır. Cerkutay ve Turahan bu plana nasıl hizmet etmektedirler?

İSMİHAN SULTAN EMELİNE ULAŞABİLECEK Mİ?

İsmihan Sultan, Osman Bey'i yalnız bırakmakta kararlıdır. Bunun için oğlu Sultan Alaeddin'i doldurmaktadır. İsmihan Sultan, emeline ulaşabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Şeyhimin kılına dahi zarar verirlerse bu cihanı başlarına geçiririm!"

NAYMAN VE BURSA TEKFURU ANLAŞMA YAPABİLECEK Mİ?

Uçlarda dengeler değişmektedir. Nayman, Osman Bey'e karşı Bursa Tekfuru ile anlaşma yapmak istemektedir. Nayman'ın Bursa Tekfuru ile anlaşabilmek için yapacağı hamle nedir?

OSMAN BEY'İN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?

Osman Bey tehlikenin farkındadır. Eğer Bursa Tekfuru ve Nayman birlik olursa varlığının tehlikeye gireceği aşikardır. Osman Bey buna engel olmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

ŞEYH EDEBALI, NAYMAN'IN ELİNDEN KURTULABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Bursa Tekfuru'yla yüzleşir. Osman Bey ve Tekfur arasındaki gerilimin sonu ne olacaktır? Bursa Tekfuru ve Osman Bey'in görüştüğü haberini alan Nayman çıldırır. Nayman, Osman Bey'e zarar vermek için Şeyh Edebalı'yı hedef alır. Şeyh Edebalı kurtulabilecek midir?

İSMİHAN SULTAN VE NAYMAN'IN İŞBİRLİĞİNDE NELER YAŞANACAK?

İsmihan Sultan ve Nayman iş birliği soluksuz devam etmektedir. Plana göre İsmihan Sultan, içerden Nayman ise dışardan Osman Bey'i bitireceklerdir. İsmihan Sultan'ın planı nedir?

İSMİHAN SULTAN'IN SONUNU MALHUN HATUN MU GETİRECEK?

İsmihan Sultan kanlar içindedir. Başında Malhun Hatun elinde hançerle beklemektedir. İsmihan Sultan ölecek midir? Malhun Hatun'u neler beklemektedir?

SULTAN MESUD, OSMAN BEY'İN YANINDA

Osman Bey, Sultan Mesud'la yan yanadır. İsmihan Sultan'a ve Nayman'a karşı büyük planını devreye sokacaktır. Osman Bey'in büyük planı nedir?

HEDEF YENİŞEHİR, OSMAN BEY NE YAPACAK?

Osman Bey, Nayman'ın gücünü kırmak için Cerkutay'ı vazifelendirir. Cerkutay, Nöker kılığında içeri sızmıştır. Nayman'ın yaptığı mancınıkların teki on mancınık gücüne denktir. Osman Bey, Nayman'ın hedefinin Yenişehir olduğunu anlar.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi. Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kocası.

Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy): Umur Bey'in kızı. Osman Bey'in eşi.

Şeyh Edebali (Seda Yıldız): Ahi teşkilatının lideri.

Kantakuzenos (Hakan Yılmaz)

Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebali'nin kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın baş hatun.

Olof (Nihat Altınkaya): Viking savasçısıdır.

Frigg (İpek Karapınar): Viking savaşçısıdır.

Cerkutay Alp (Çağrı Şensoy): Komutan Balgay'ın eski nökeri. Osman Gazi'nin alpi.

Turgut Alp (Rüzgar Aksoy): Namlı bir Türk alpi.

Boran Alp (Yiğit Uçan): Osman Gazi'nin alpi.