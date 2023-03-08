ATV'nin sevilen ve oldukça beğeni toplayan dizisi Kuruluş Osman bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 117. bölümü bugün yayınlanacak. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler Google'da, Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 117. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman dizisi son bölümde ne oldu? aratması yapıyor. Kuruluş Osman dizisi canlı izle! Kuruluş Osman canlı yayın izle! Kuruluş Osman HD canlı izle!

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Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 117. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman son bölümde ne oldu?

KURULUŞ OSMAN CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi ATV'den veya ATV'nin resmi web sitesi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna Osmanlılar yürüyüşün hikayesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman her Çarşamba atv'de!

Osman Bey, ordunun başına geçiyor

Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine dönmüştür. Nayman vergi istemektedir. Vergi verilmesine karşı olan Osman Bey ne yapacaktır?

Nayman'a karşı bir ordu kurulmasını söyleyen Osman Bey, kurulacak orduya kendisi kumandanlık edecektir. İsmihan Sultan ve Beyler buna sıcak bakmazlar. Aralarındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

Osman Bey'in büyük planı nedir?

Nayman, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le yüzleşen Nayman'ın niyeti nedir? Osman Bey Nayman'a karşı olan kararlı tavrını sürdürecektir. Fakat aklında herkesi şaşırtacak bir yol vardır. Osman Bey'in Nayman'a karşı planı ne olacaktır?

Frigg, Bala Hatunların elinde!

Frigg, Bala Hatun'ların eline geçmiştir. Frigg'in yakalanması İsmihan Sultan'ı da Bengi Hatun'u da çok endişelendirir. Frigg asla konuşmamalıdır. Frigg bildiklerini söylerse Kayı'larla iplerin tamamen kopacağını bilirler. Frigg'in konuşmaması için Bengi Hatun ve İsmihan Sultan ne yapacaktır?

Bala ve Malhun Hatunlar, Yenişehir'i nasıl ele geçirecekler?

Osman Bey bir yandan Nayman'a karşı oyununu sürdürürken öte yandan da Yenişehir'i yeniden Kayı yurdu haline getirmeyi düşünür. Bunun için Malhun Hatun ve Bala Hatun'u vazifelendirir. Hatunlar, Yenişehir'i nasıl ele geçireceklerdir?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey'in savaş kararı

Nayman'ın büyük tehditi!

Nayman beklediği altınların gelmeyişine çok öfkelenmiştir. Osman Bey'in üzerine gider. Eğer Osman Bey altınları getirmezse Nayman; Karesi, Candar ve Germiyan Bey'lerinin oğullarını öldürecektir. Osman Bey şimdi ne yapacaktır?

Osman'ın Nayman'a galip gelebileceğine imkan vermeyen Bey'ler, evlatları için de oldukça tedirgindirler. Osman Bey onlara karşı nasıl bir tavır alacaktır? Osman Bey, Bey'lerin evlatlarını Nayman'ın elinden kurtarabilecek midir?

Osman Bey'in savaş kararı!

Gözünü karartan Osman Bey savaş kararı almıştır. Nayman'a karşı savaşı nasıl başlatacaktır?

Nayman ve İsmihan Sultan işbirliği mi yapacak?

Onu kandırmaya çalışanların sonu ölümdür. Nayman, Uçları kan gölüne çevirmekte kararlıdır. Nayman'ın planı ne olacaktır? Nayman ve İsmihan işbirliği yapacak mıdır? Osman Bey arkasından dönen tüm oyunlara rağmen muzaffer olabilecek midir?

Malhun Hatun, Orhan'ı zehirleyenlerin peşinde!

Esma sonunda Orhan'ı zehirlediğini itiraf eder. Malhun, Hatun Esma'nın ipini tutanın peşindedir. Esma, Avcı'nın ismini verir. Bengi Hatun'un adı bu meseleye karışacak mıdır?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi. Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kocası.

Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy): Umur Bey'in kızı. Osman Bey'in eşi.

Şeyh Edebali (Seda Yıldız): Ahi teşkilatının lideri.

Kantakuzenos (Hakan Yılmaz)

Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebali'nin kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın baş hatun.

Olof (Nihat Altınkaya): Viking savasçısıdır.

Frigg (İpek Karapınar): Viking savaşçısıdır.

Cerkutay Alp (Çağrı Şensoy): Komutan Balgay'ın eski nökeri. Osman Gazi'nin alpi.

Turgut Alp (Rüzgar Aksoy): Namlı bir Türk alpi.

Boran Alp (Yiğit Uçan): Osman Gazi'nin alpi.