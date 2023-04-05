Kuruluş Osman bugün var mı, yok mu, ne zaman, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 5 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm saat kaçta, ne zaman?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bugün tam saatinde yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Kuruluş Osman bugün yok mu, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 5 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm saat kaçta? merak etti. İşte detaylar...

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman bugün yok mu, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 5 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm saat kaçta?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN?

Kuruluş Osman her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KURULUŞ OSMAN BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisi bugün saat 20:10'da başlayacak. Dizi normalde 20:00 'da başlıyordu. Fakat Ramazan ayında her gün "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı olduğu için dizi de 10-15 dakika geç başlayabiliyor. Nihat Hatipoğlu'nun programı saat 8 veya 8'i biraz geçe bittiği için dizi de 20:10 - 20:15 civarlarında başlamaktadır.

ATV 5 NİSAN 2023 YAYIN AKIŞI

18:45 - atv Ana Haber

19:15 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 - Kuruluş Osman

00:20 - Bir Küçük Gün Işığı

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey ve Nayman çatışması nasıl sonuçlanacak?

Nayman intikam peşinde

Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için her şeyi yapacaktır. İlk adımı Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirmektir. Orhan Bey'i bekleyen tehlike nedir?

Osman Bey'in tuzak planı

Osman Bey, Nayman'ı Yenişehir'e gömmeye kararlıdır. Nayman'dan gelecek bütün tehlikelere hazır olan Osman Bey, Nayman'a karşı nasıl bir tuzak kurmuştur. İkilinin çatışması nasıl sonuçlanacaktır?

Mühre ilk kim ulaşacak?

Osman Bey'in hedefi her şeye rağmen bir an önce mührü bulmaktır, kendisi mührü ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracaktır? Nayman için ise mühür demek devlet olmak demektir bu yüzden mührü almak için Bayındır Bey'i vazifelendirir. Turgut Bey ise Bayındır Bey'in peşindedir. Mühre ilk önce kim ulaşacak?

Aktemur, obanın başına geçecek mi?

Bengi Hatun başsız kalan obasında posta Aktemur'u oturtma kararı almış ve bunu duyurmuştur. Bu iş Malhun Hatun ve Bala Hatun'un hoşuna gitmez. Ayşe Hatun ise oğlunun geleceğinden endişelidir. Aktemur posta oturacak mıdır? Bengi Hatun'un asıl gayesi nedir?

Kara Ebe, Yenişehir'e geliyor

Yenişehir'e herkesi şaşırtacak biri gelmiştir! Ülgen Hatun'un annesi Kara Ebe Feriştah. Gelir gelmez Cerkutay'la tatsız bir karşılaşma yaşarlar. Cerkutay'a kök söktürecek olan Kara Ebe neler yapacaktır?