Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. ATV'nin yayın akışında Kuruluş Osman dizisini göremeyen kullanıcılar, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. ATV'de bugün deprem için düzenlenecek yardım gecesinde Türkiye Tek Yürek programı yayınlanacaktır.