Kuruluş Osman bu hafta yok mu? Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan tarihi dizi Kuruluş Osman, bu hafta yok mu sorularına sizler için yanıt aradık. Peki, Kuruluş Osman bu hafta yok mu? Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde…
ATV ekranlarında her hafta Çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman bu hafta yok mu soruları, izleyiciler tarafından aratılıyor. Kuruluş Osman'ın 93. Bölümünün bu hafta Çarşamba günü yayınlanması bekleniyordu. Peki, Kuruluş Osman bu hafta yok mu? Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Osmanlı'nın kuruluş hikayesini ele alan tarihi dizi Kuruluş Osman, bu hafta yayınlanmayacak. En son 92. bölümü yayınlanan Kuruluş Osman'ın yeni bölümü 11 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak.
ATV'nin 4 Mayıs akış ekranında gözükmeyen Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.
- 08:00 - Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - Oscar's Oasis
- 10:15 - Kukuli
- 10:40 - Maceracı Yüzgeçler
- 10:50 - Neşeli Dünyam
- 11:00 - Oscar's Oasis
- 11:10 - Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerası
- 13:00 - ATV Gün Ortası
- 14:00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:00 - Esra Erol'da
- 19:00 - Ana Haber
- 20:00 - Assassin's Creed
- 22:20 - Cennetin Krallığı
Haberler.com - Gündem