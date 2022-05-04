ATV ekranlarında her hafta Çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman bu hafta yok mu soruları, izleyiciler tarafından aratılıyor. Kuruluş Osman'ın 93. Bölümünün bu hafta Çarşamba günü yayınlanması bekleniyordu. Peki, Kuruluş Osman bu hafta yok mu? Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN BU HAFTA YOK MU?

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Osmanlı'nın kuruluş hikayesini ele alan tarihi dizi Kuruluş Osman, bu hafta yayınlanmayacak. En son 92. bölümü yayınlanan Kuruluş Osman'ın yeni bölümü 11 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

ATV'nin 4 Mayıs akış ekranında gözükmeyen Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

ATV YAYIN AKIŞI 4 MAYIS

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Oscar's Oasis

10:15 - Kukuli

10:40 - Maceracı Yüzgeçler

10:50 - Neşeli Dünyam

11:00 - Oscar's Oasis

11:10 - Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerası

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - Ana Haber

20:00 - Assassin's Creed

22:20 - Cennetin Krallığı

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