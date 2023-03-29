Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 29 Mart Kuruluş Osman bugün yok mu, neden yok?
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Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine hakim oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu ile beğenilen dizi hakkında ise Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 29 Mart Kuruluş Osman bugün yok mu, neden yok? aramaları yapıldı.
Atv ekranlarında yayınlanmaya başlamasıyla hızla büyük hayran kitlesi ve seyirci kazanan Kuruluş Osman dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dizinin izleyicileri ise arama motorlarında Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 29 Mart Kuruluş Osman bugün yok mu, neden yok? sorularını araştırıyor.
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 29 Mart akşamı yeni bölüm yayınlamak yerine özel bölümünü yayınlayacak.