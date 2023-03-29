Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 29 Mart Kuruluş Osman bugün yok mu, neden yok?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine hakim oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu ile beğenilen dizi hakkında ise Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 29 Mart Kuruluş Osman bugün yok mu, neden yok? aramaları yapıldı.