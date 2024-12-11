Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 11 Aralık ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 174. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, yeni sezon bölümüyle seyirciler tarafından merakla bekleniyor. 11 Aralık Çarşamba Kuruluş Osman var mı ve ATV yayın akışında bugün hangi diziler var sorularına yanıt aranıyor. Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü var mı? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman 174. bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Bala Hatun şehit mi düşüyor? Osman Bey, Bala Hatunlara saldırıp onlara büyük bir acı yaşatan herkesten hesap sormaya hazırlanıyor. Sofia, Osman Bey'in ailesini teker teker yok etmeye ant içmiştir. Osman Bey'in kızı Halime'yi yıllar evvel kaçıran Sofia, o'nu Osman Bey ve ailesine düşman olarak büyütmüştür. Sofia, Halime ile ilgili Osman Bey'e nasıl bir tuzak kuracaktır? Söğüt Pazarı'na kadar giden Poena, öz ablası olduğunu bilmeden Fatma'nın kanını mı akıtacaktır?

Lucas, Sofia ve Karesi'nin iş birliğinin farkına varan Osman Bey, beylerinden birinin de hain olduğunu anlamıştır. Şüphelendiği üç isim vardır; Gencer, Begüm yahut Bayhan! Osman Bey üçünü de yakın takibe alır.

Begüm Hatun ve Karesi Bey'in buluştuğunu öğrenen Osman Bey, Begüm Hatun'u kafesli çadıra attırır. Begüm Hatun, Osman Bey'in obasından kaçmış Karesi Bey'e sığınmıştır. Karesi Bey, Begüm Hatun'a evlenme teklif eder. Osman Bey ise Begüm'ü obadan kaçıranı bulup hesabını keser.

Osman Bey, Karesi Bey'le yüzleşir ve bu yüzleşmede kan dökülür. Hiçbir ihaneti karşılıksız bırakmayacak olan Osman Bey, Karesi Bey ve çaşıtlarına nasıl bir bedel ödetecektir?

Bütün ailesi Lucas ve Sofia'nın tehdidi altında olan Osman Bey onlara karşı nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey'in gazabı Sofia ve Lucas'ı yakacak mı?

11 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI