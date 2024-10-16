Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 167. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, yeni sezon bölümüyle seyirciler tarafından merakla bekleniyor. 16 Ekim Çarşamba Kuruluş Osman var mı ve ATV yayın akışında bugün hangi diziler var sorularına yanıt aranıyor. Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü var mı? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman 167. bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Oynanan büyük oyuna ve bütün engellere rağmen Karadin Kalesi, Kayı mülkü olur. Osman Bey, Karadin Kalesi'ni fethederken surlarda mancınıklara maruz kalmış olan Alaeddin Bey'in akıbeti ne olacaktır?

Komutan Lucas büyük bir plan içindedir. Osman Bey'in ve Karesi Bey'i tahlil edip, zayıf yönlerini bulup ikisini karşı karşıya getirmek ister. Lucas, ikisini bekleyen çok acı bir son olduğunu söyler. Öte yandan elindeki kutsal emanetleri silah olarak kullanmayı düşünmektedir. Lucas, iki büyük Türk beyi için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey'in obasına büyük bir haber gelir. Kutsal emanetler çalınmıştır. Bu haber karşısında büyük bir öfke ve üzüntü duyan Osman Bey'in kutsal emanetleri bulmak için ilk hamlesi ne olacaktır? Osman Bey ve Komutan Lucas karşı karşıya gelir. Osman Bey, kutsal emanetlerle alakalı Lucas'ı tehdit eder. Osman Bey, Lucas'ın kurduğu oyuna rağmen kutsal emanetleri bulabilecek midir?

Karadin'in fethi, fetihte boy gösteren beyliklerin de ağzını sulandırmaktadır. Begüm Hatun da Bayhan Bey de kalenin kendilerine verilmesini istemektedir. Bala Hatun ise Begüm'ü gözünün hiç tutmadığını söyler. Osman Bey kaleyi kime verecektir?

Osman Bey'in fetih için kurduğu sofraya davetsiz misafir olarak Holofira gelir. Lucas'ın emriyle gelen Holofira, Osman Bey'e ne söyleyecektir? Aylar sonra ilk kez karşılaşan Orhan Bey ve Holofira arasındaki aşk ilk günkü kadar tazedir. Orhan Bey, aşkını haykırır ve Holofira ile evlenmek istediğini söyler. Orhan Bey'in evlilik teklifine Holofira ne cevap verecektir?

Saruca ve Yusuf ise Fatma Hatun'un gönlünü kazanmak için ilk hamlelerini yapmaya hazırlanırlar. Fatma Hatun ve bu ikili arasında neler olacaktır? Hangisi Fatma Hatun'un gönlünü kazanmaya yaklaşacaktır?

Gonca Hatun'un doğumu başlamıştır. Gonca Hatun zorlu bir doğum geçirirken öte yanda Begüm ve Hazal Hatunlar birbirine girer. Begüm, Hazal'ın kendisini zehirlemek istediğini söyler. Begüm bu suçlamayı neden yapmıştır?

16 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman