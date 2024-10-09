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Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 166. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 166. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!
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Bu akşam Kuruluş Osman yayınlanacak mı 9 Ekim Çarşamba ATV yayın akışı seyirciler tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ne zaman, hangi tarihte yayınlanacağı gündeme geliyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 166. bölümü yayınlanacak mı?

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, yeni sezon bölümüyle seyirciler tarafından merakla bekleniyor. 9 Ekim Çarşamba Kuruluş Osman var mı ve ATV yayın akışında bugün hangi diziler var sorularına yanıt aranıyor. Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü var mı? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman 166. bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 166. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Devlet olan Osman Bey kendi sancağı altında Türk birliğini sağlayıp uçlardaki nüfuzlu beylikleri kendine tabii kılmak istemektedir. Osman Bey'in toyuna katılmak üzere harekete geçen Bayhan Bey ve ezeli düşmanı Begüm Hatun, Osman Bey'e biat edecekler midir? Osman Bey'in kızı Fatma Hatun'a talip olma niyetlerini açık edecekler midir?

Halife hazretlerinin veziri Emir Ömer'in gelişiyle uçlarda büyük bir fırtına kopacaktır. Gelişi sır gibi saklanan Vezir'in neden geldiğini bilmeyen Osman Bey bununla ilgili ne yapmayı düşünmektedir?

Vezir Emir Ömer, uçlara gelir gelmez Karesi Bey'e, gizli bir bilgi olarak kutsal emanetlerin çalındığını söyler. Karesi Bey emanetleri kimin çaldığını sorgular. Karesi Bey'in kutsal emanetleri bulmak için ilk hamlesi ne olacaktır? Osman Bey'e buyruğu altına girmeyi teklif eden Karesi Bey, Osman Bey'in cevabı sonrası ne yapacaktır?

Osman Bey'in uçlarda her gecen gün topraklarını büyütmesi sonrası köşeye sıkışan Bizans'ın son umudu Komutan Lucas olmuştur. Kutsal emanetleri elinde tutan Komutan Lucas'ın, adalet ve merhamet söylemleriyle uçlara gelişi büyük yankı uyandırır. Lucas, Türklere karşı büyük bir oyun içindedir.

Komutan Lucas, Kayı'ları iyi tanıdığını bildiği Holofira'yı yanına çekmek ister. Holofira, Lucas'a ne cevap verecektir? Kader, Holofira ve Orhan Bey'in yollarını tekrar nasıl kesiştirecektir?

Alaeddin Bey'in hayatı tehlikede

Öte yandan fütühata devam eden Osman Bey'in, fethetmek için surlarına dayandığı kalede Alaeddin Bey kafes içinde kaleye siper edilmiştir. Osman Bey bu alçakça oyuna karşı şimdi ne yapacaktır?

Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 166. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

9 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Sen Anlat Karadeniz
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Kuruluş Osman
  • 00:20 Bir Gece Masalı
  • 03:00 Karadut
  • 05:40 Benim İçin Üzülme

Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 166. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

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