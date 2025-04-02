Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kuruluş Osman bu akşam var mı sorusu, dizinin müdavimleri tarafından 2 Nisan 2025 Çarşamba günü en çok merak edilen konular arasında yer aldı. ATV ekranlarının sevilen yapımı Kuruluş Osman'ın yeni bölümü beklenirken, izleyiciler yayın akışındaki değişikliği fark etti. Bu nedenle, "Kuruluş Osman neden yok?" ve "Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına cevap aranıyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 22:50'de ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacaktır.

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

Dizinin normal yayın saatinden daha geç bir saatte yayınlanmasının sebebi, aynı gün saat 20:45'te başlayan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ATV'de canlı olarak yayınlanacak.