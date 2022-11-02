ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman bugün yayın akışında yer almadı. Daha doğrusu Özel bölümü ile yer aldı. Bunun ardından izleyicilerden bazıları, Kuruluş Osman bitti mi, final mi yaptı, yeni bölüm niye yok, ne zaman? 2 Kasım 2022 Kuruluş Osman yeni bölüm olmayacak mı, neden ara verdi? merak etti. Peki, Kuruluş Osman final mi yaptı? Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bugün yok mu, niye yok? İşte detaylar...

Kuruluş Osman yok mu, neden yok, final mi? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman bitti mi, final mi yaptı, yeni bölüm niye yok, ne zaman? 2 Kasım 2022 Kuruluş Osman yeni bölüm olmayacak mı, neden ara verdi?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuruluş Osman özel bölümüyle bugün 2 Kasım Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü 9 Kasım 2022 tarihinde yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN BUGÜN YENİ BÖLÜMÜ YOK MU, NEDEN YOK?

Dizinin yeni bölümü bugün olmayacak. Bugün Kuruluş Osman özel bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü 9 Kasım tarihinde yayınlanacak. Bu akşam 21:30'da Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı olacak.

Twitter'dan yapılan duyuru:

""Benim işimin mahkemesi, cenk meydanında görülür!"

Kuruluş Osman 103. Bölüm 2. Fragmanı

Yeni bölüm 9 Kasım Çarşamba 20.00'de atv'de!

#KuruluşOsman

@atvcomtr"

KURULUŞ OSMAN FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Hayır dizi bitmedi. Sadece 1 hafta ara verdi. Bugün 21:30'daCumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı olacak.

2 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - Atv ana haber

20:00 - Kuruluş Osman - Özel bölüm

21:30 - Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel

23:30 - Yalnız Kurt