Kuruluş Osman Barkın kimdir? Barkın gerçek adı nedir? Barkın'ı canlandıran Murat Serezli kimdir?

Kuruluş Osman Barkın kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Birçok sinema filmi, dizi ve sitcom'un ardından, Av Mevsimi ve Devrim Arabaları'ndaki drama performansları ününü arttıran Murat Serezli, Kuruluş Osman dizisine dahil oldu. Peki, Kuruluş Osman Barkın gerçek adı nedir? Barkın'ı canlandıran Murat Serezli kimdir?

KURULUŞ OSMAN BARKIN KİMDİR?

Söğüt'te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt'te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır? Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari'nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?

Barkın karakterini canlandıran isim Murat Serezli'dir.

MURAT SEREZLİ KİMDİR?

Esat Murat Serezli, 3 Ekim 1969 tarihinde dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Serezli, tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarından itibaren 3D Animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı.

Serezli, okul yıllarının en başından itibaren, 12 yıl boyunca 3D Animasyon, görsel-özel-efekt, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Kamera arkası alanda çalışırken, bir yandan oynadığı çok başarılı reklam filmleriyle kamera önünde de dikkat çekmeye başladı. Büyük bir TV kanalında devam ettiği animasyon/yönetmenlik/seslendirme görevi 2005'de sona erdikten sonra, tamamen oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi. Yıllar içinde hem komedi hem drama, farklı birçok türde onlarca sinema filmi, dizi ve sitcom'daki oyunculuklarının ardından 2015 yılında kendi sinema filmini de yönetti. Reklam seslendirmesi ve özel gecelerdeki sunuculuklarını da yıllardır devam ettiren sanatçı, ekran önünde ise 100 bölüm boyunca Prime-Time yarışma programı "Kapanmadan Kazan"ı (2013) sunmuştur. Son yıllarda ise, Dağ 2 filminin başrolündeki performansıyla büyük beğeni alan aktör, Nisan 2017'den beri başarılı dizi SAVAŞÇI'nın başrolünde oynamaktadır.

Murat Serezli'nin Oynadığı Diziler

Savaşçı/ Halil İbrahim/ 2017

Yeter/ 2016

Çiçek/ Fikret/ 2014

Bir Yastıkta/ 2013

İşler Güçler/ Volkan/ 2012

Muck/ Engin/ 2012

Başrolde Aşk/ 2011

Sihirli Annem/ Faruk/ 2011

Çılgın Kanal/ Yıldırım/ 2009

Teyzanne/ Ömer/ 2009

Derman/ Koray/ 2008

Tatlı Bela Fadime/ 2007

İlk Aşkım/ 2006

Yaşanmış Şehir Hikayeleri/ Kenan/ 2006

Taşların Sırrı/ 2006

Sıla/ 2006

Hayatım Sana Feda/ Ayhan/ 2006

Binbir Gece/ 2006

Arka Sokaklar/ 2006

Masum Değiliz/ Vedat/ 2005

Haylaz Babam/ Tuğberk/ 2005

El Bebek Gül Bebek/ Samur/ 2005

Belalı Baldız/ Murat/ 2005

Aşk Oyunu/ Stephen/ 2005

Hayat Bilgisi/ Gökhan/ 2003

Evli ve Çocuklu/ Selim/ 2003

Murat Serezli'nin Oynadığı Filmler

İki İyi Çocuk/ 2018

Deliormanlı/ 2016

Dağ 2/ Veysel/ 2016

Şeytan Tüyü/ 2015

Ertuğrul 1890/ 2015

Seni Seviyorum Adamım/ Sinan/ 2014

Pişt/ 2014

Eyvah Eyvah 3/ Faruk/ 2014

Senin Hikayen/ Alper/ 2013

Süpertürk/ Uğur/ 2012

Eyvah Eyvah 2/ Faruk/ 2011

Monolog/ Erol/ 2010

Herkes mi Aldatır?/ Talat/ 2010

Gelecekten Bir Gün/ Salim/ 2010

Av Mevsimi/ Altan/ 2010

İş Arıyoruz/ Bülent/ 2008

Osmanlı Cumhuriyeti/ 2008

Kurbanlık/ 2008

Kirpi/ 2008

Görev Kıbrıs/ 2008

Devrim Arabaları/ 2008

Bir İhtimal Daha Var/ 2006

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