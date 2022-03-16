Kuruluş Osman Barkın kimdir? Barkın gerçek adı nedir? Barkın'ı canlandıran Murat Serezli kimdir?
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Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın kirli oyunların neresinde olacak merak ediliyor. Kuruluş Osman Barkın kimdir, sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Barkın gerçek adı nedir? Barkın'ı canlandıran Murat Serezli kimdir?
Kuruluş Osman Barkın kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Birçok sinema filmi, dizi ve sitcom'un ardından, Av Mevsimi ve Devrim Arabaları'ndaki drama performansları ününü arttıran Murat Serezli, Kuruluş Osman dizisine dahil oldu. Peki, Kuruluş Osman Barkın gerçek adı nedir? Barkın'ı canlandıran Murat Serezli kimdir?
Söğüt'te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt'te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır? Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari'nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?
Barkın karakterini canlandıran isim Murat Serezli'dir.
Esat Murat Serezli, 3 Ekim 1969 tarihinde dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Serezli, tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarından itibaren 3D Animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı.
Serezli, okul yıllarının en başından itibaren, 12 yıl boyunca 3D Animasyon, görsel-özel-efekt, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Kamera arkası alanda çalışırken, bir yandan oynadığı çok başarılı reklam filmleriyle kamera önünde de dikkat çekmeye başladı. Büyük bir TV kanalında devam ettiği animasyon/yönetmenlik/seslendirme görevi 2005'de sona erdikten sonra, tamamen oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi. Yıllar içinde hem komedi hem drama, farklı birçok türde onlarca sinema filmi, dizi ve sitcom'daki oyunculuklarının ardından 2015 yılında kendi sinema filmini de yönetti. Reklam seslendirmesi ve özel gecelerdeki sunuculuklarını da yıllardır devam ettiren sanatçı, ekran önünde ise 100 bölüm boyunca Prime-Time yarışma programı "Kapanmadan Kazan"ı (2013) sunmuştur. Son yıllarda ise, Dağ 2 filminin başrolündeki performansıyla büyük beğeni alan aktör, Nisan 2017'den beri başarılı dizi SAVAŞÇI'nın başrolünde oynamaktadır.
- Savaşçı/ Halil İbrahim/ 2017
- Yeter/ 2016
- Çiçek/ Fikret/ 2014
- Bir Yastıkta/ 2013
- İşler Güçler/ Volkan/ 2012
- Muck/ Engin/ 2012
- Başrolde Aşk/ 2011
- Sihirli Annem/ Faruk/ 2011
- Çılgın Kanal/ Yıldırım/ 2009
- Teyzanne/ Ömer/ 2009
- Derman/ Koray/ 2008
- Tatlı Bela Fadime/ 2007
- İlk Aşkım/ 2006
- Yaşanmış Şehir Hikayeleri/ Kenan/ 2006
- Taşların Sırrı/ 2006
- Sıla/ 2006
- Hayatım Sana Feda/ Ayhan/ 2006
- Binbir Gece/ 2006
- Arka Sokaklar/ 2006
- Masum Değiliz/ Vedat/ 2005
- Haylaz Babam/ Tuğberk/ 2005
- El Bebek Gül Bebek/ Samur/ 2005
- Belalı Baldız/ Murat/ 2005
- Aşk Oyunu/ Stephen/ 2005
- Hayat Bilgisi/ Gökhan/ 2003
- Evli ve Çocuklu/ Selim/ 2003
- İki İyi Çocuk/ 2018
- Deliormanlı/ 2016
- Dağ 2/ Veysel/ 2016
- Şeytan Tüyü/ 2015
- Ertuğrul 1890/ 2015
- Seni Seviyorum Adamım/ Sinan/ 2014
- Pişt/ 2014
- Eyvah Eyvah 3/ Faruk/ 2014
- Senin Hikayen/ Alper/ 2013
- Süpertürk/ Uğur/ 2012
- Eyvah Eyvah 2/ Faruk/ 2011
- Monolog/ Erol/ 2010
- Herkes mi Aldatır?/ Talat/ 2010
- Gelecekten Bir Gün/ Salim/ 2010
- Av Mevsimi/ Altan/ 2010
- İş Arıyoruz/ Bülent/ 2008
- Osmanlı Cumhuriyeti/ 2008
- Kurbanlık/ 2008
- Kirpi/ 2008
- Görev Kıbrıs/ 2008
- Devrim Arabaları/ 2008
- Bir İhtimal Daha Var/ 2006