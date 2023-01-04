ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kitliyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm sonrasında Bala Hatun öldü mü? sorusu araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü? Kuruluş Osman Bala Hatun diziden ayrılıyor mu? Bala Hatun ölecek mi? İşte detaylar...

Kuruluş Osman Bala Hatun ölecek mi? Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin son bölümü sonrasında Bala Hatun öldü mü? Bala Hatun ölecek mi? sorusu araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü? Kuruluş Osman Bala Hatun diziden ayrılıyor mu? Bala Hatun ölecek mi? Detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM NE OLDU?

İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı'yı ele geçirmiş, onun üzerinden Bala Hatun'u da tuzağa çekmeyi planlamaktadır. İsmihan Sultan'ın oynadığı oyunla Bala Hatun zindana düşer. İsmihan Sultan, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı Marmaracık Hisarı'nda hapsetmektedir. Öktem Bey ve Bengi Hatun'un bu durum karşısındaki tutumu ne olacaktır?

Osman Bey'in, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için neler yapacak? İsmihan Sultan, Osman Bey'e karşı Olof'u en zehirli silahı olarak kullanacaktır. Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için zindana ulaştığında karşısında Olof ve İsmihan Sultan'ı bulur. İsmihan Sultan gözünü karartmıştır. Bala Hatun'u ve Şeyh Edebalı'yı öldürmemek için tek şartı Sultan Mesud'un getirilmesidir. Osman Bey, Sultan Mesud'u teslim edecek midir?

TARİHTE BALA HATUN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun.

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN ÖLDÜ MÜ?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin son bölümü sonrasında Bala Hatun öldü mü? sorusu araştırılıyor. Bala Hatun'un dizideki akıbeti yeni bölümde belli olacak.