Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman Aygül öldü mü, diziden mi çıktı? Kuruluş Osman Aygül 'Buse Arslan' diziden mi ayrılacak, ayrıldı mı?

KURULUŞ OSMAN AYGÜL ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN Mİ AYRILDI?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde ok ile yaralanan Aygül Hatun, Cerutay'ın kollarında yere seriliyor. Aygül Hatun ölecek mi, diziden ayrılacak mı yeni bölümde netlik kazanacak.

KURULUŞ OSMAN AYGÜL KİMDİR?

Dündar Bey'in kızı. Kayı Alp'in annesi. Cerkutay Alp'in eşidir.

BUSE ARSLAN KİMDİR?

Buse Arslan (d. 29 Aralık 1992), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Kocamın Ailesi'nde Gülay Ar rolüne hayat vermiştir. Hâlen devam eden Kuruluş : Osman dizisinde Aygül Hatun rolüne hayat vermektedir. Arslan, İstanbul'da ikamet etmektedir.

Buse Arslan, 29 Aralık 1992'de İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine ilk kez '' 2011 de konuk oyuncu olarak başladı . Esas oyunculuk kariyerine başladığı dizi "Benim Hala Umudum Var" dizisidir. 2018 yılında oynadığı dizilerden Kocaman Ailem 'de Berrak Tezcan karakterini canlandırdı ve ardından Kuruluş: Osman'da "Aygül Hatun" karakterini canlandırdı.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

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