Kuruluş Osman 99. Bölüm Fragmanı 5 Ekim Çarşamba atv'de!
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Kuruluş Osman 99. Bölüm Fragmanı | Yeni Sezon 5 Ekim Çarşamba atv'de!
Kuruluş Osman 99. Bölüm Fragmanı | Yeni Sezon 5 Ekim Çarşamba atv'de!
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...
Yapım: Bozdağ Film
Yapımcı: Mehmet Bozdağ
Yönetmen: Ahmet Yılmaz
Senaryo: Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter
Oyuncular: Burak Özçivit (Osman), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala), Rüzgar Aksoy (Turgut), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Can Bartu Aslan (Aktemur).
#KuruluşOsman #atv #BurakÖzçivit
#KuruluşOsman #atv #BurakÖzçivit
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