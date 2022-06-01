Kuruluş Osman 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak? - Haberler

Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 96. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 96. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 96. Bölüm canlı izle! 1 Haziran Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle! Kuruluş Osman 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN 97. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından 97. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN 96. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İstek ya da emir, imkansızı olur kılmaz!"

Osman Bey ve Çobanoğlu Ali Bey arasındaki gerilim devam etmektedir. Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlemektedir. Romanos ve Cebe'nin sıradaki oyunu ne olacaktır? Osman Bey kendisine oynanan oyunun farkındadır. Turgut Bey'in iyileşmesiyle o da kendi oyununu kuracaktır. Osman Bey'in düşmanlarını alt edecek yeni oyunu ne olacak?

Osman Bey'in Yenişehir planı

Osman Bey bir yandan kendisine oynanan oyunları bertaraf etmeye çalışırken öte yandan da Bursa'yı fethetmesi için elzem olan Yenişehir'in fethinin hazırlıklarına devam etmektedir. Bizans İmparatoru Andirilus'un büyük bir ordu topladığını bilen Osman Bey, Yenişehir'i alamazsa İnegöl'ün hatta Söğüt'ün tehlikede olduğunu düşünmektedir. Bütün zorluk ve engellemelere rağmen bir an önce Yenişehir'i almak istemektedir. Osman Bey'in Yenişehir için kurduğu oyun ne olacaktır?

Barkın'ı bekleyen hazin son

Barkın Bey, Osman Bey'in her şeye rağmen Yenişehir fütuhatından vazgeçmemesinden mustariptir. Osman Bey'in önünde durmak için şer ittifakını harekete geçirecektir. Barkın'ın hain planı ona pahalıya patlayacaktır. Barkın'ı bekleyen hazin son ne olacaktır? Osman Bey oynanan oyunların arkasındaki yüzleri bulabilecek midir?

Obanın hatunlarını bekleyen tehlike

Obanın Hatunları Malhun ve Bala bir yandan İnegöl'ün fethinde Gündüz Bey'in şehit olmasıyla yıkılan Ayşe Hatun ve diğer şehit bacılarına destek verirken diğer yandan da Söğüt'te ihtiyaç sahibi ahali için yardım hazırlamaktadır. Barkın, Selvi Hatun'un üzerinde baskı kurup onun Kayılara sadakatini sarsmak istemektedir. Obanın Hatunları Bala, Malhun, Aygül ve Selvi bir anda kendilerini beklemedikleri bir tehlikenin içinde bulurlar. Bu tehlike ne olacaktır? Malhun, Bala, Aygül ve Selvi Hatunlar kendilerini bekleyen bu büyük tehlikeden kurtulabilecekler mi?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in yeni hedefi Bursa!

Osman Bey artık Bitinya'da hakim güçtür

İnegöl'ün fethi Anadolu ve Kostantiniyye'de büyük ses getirmiştir. Osman Bey artık Bitinya'da iyice hakim güç olmuştur. Şimdi sırada Bursa vardır. Osman Bey, Bursa'ya giden yolu açmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Osman Bey'e karşı Yeni Şer cephesi

Osman Bey, topraklarını genişlettikçe düşmanlar da artmıştır. İnegöl'ün fethiyle iyice tedirgin olan Kostantiniyye kendi varlığını artık tehlikede görmektedir. Osman Bey'e karşı güçlü bir ordu kurmaya hazırlanan Bizans İmparatoru bir yandan da Osman Bey'e karşı yeni bir şer ittifakı kurmaya başlamıştır. Bu ittifakın en büyük parçası Moğol Komutanı Cebe olacaktır.

Cebe, Osman Bey'e karşı olan şer ittifakını güçlendirecek bir müttefik olarak uç bölgesine gelmiştir. Moğol komutanı Cebe, Osman Bey'e nasıl bir oyun kurma hazırlığındadır.

Barkın'ın yeni hamlesi

Üstat Arius'un öğrencisi olan Barkın'ın, İnegöl'ün fethiyle Osman Bey'e olan düşmanlığı yeni bir boyut kazanacaktır. Sinsice büyüyen bu düşmanlıkta Barkın'ın yeni hamlesi ne olacaktır? Osman Bey'in, İnegöl'ün fethini sindiremeyen düşmanları İnegöl ahalisinin huzurunu kaçırmak için hamleler yapmaktadır. Osman Bey bu hamleleri nasıl bertaraf edecektir?

Çobanoğlu Ali Bey Kayı obasına geliyor

Osman Bey'in fütühat haberini alan Çobanoğlu beyi Ali Bey, oğlu Mustafa ve Atabey Ahmet'le beraber Osman'ın fethini kutlamak ve yanında olduklarını göstermek için Kayı Obasına gelmektedirler. Osman Bey'le, Ali Bey'in arasını açmak isteyen Barkın, Romanos ve Cebe nasıl bir oyun içinde olacaktır. Osman Bey, kendisine karşı kurulan ittifaka karşı nasıl bir önlem alacaktır?

Bala Hatun'un hastalığı

İnegöl'ün fethine bacıyanları talimle hazırlayan Bala Hatun, yorgun düşmüştür. Kayı Obasına dönen Osman Bey, oğlu Alâeddin'den Bala Hatun'un otağda olduğu ve pek iyi görünmediği haberini almıştır. Bala Hatun hasta mıdır? Yoksa bu hastalık büyük bir müjdenin işareti midir?

KURULUŞ OSMAN 1. VE 2. SEZONDA NELER OLDU?

1. Sezon (2019-2020)

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

2. Sezon (2020-2021)

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey bizans ordusunu bertaraf eder. Ancak Osman Bey yoğun işlerinden dolayı Ertuğrul Bey'in obaya geldiğinden haberi yoktur. Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenecektir.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali

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