Kuruluş Osman 94. bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
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Kuruluş Osman 94. bölüm fragmanı! ATV'nin en çok izlenen yapımlarından Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 94. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 94. bölüm tanıtımı izle!
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam yayınlanan bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman dizisi izlemek isteyen izleyiciler "Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 92. bölüm fragmanı izle!" şeklinde aramalar yapıyor. Bala Hatun'un bebeğine ne olacak? İşte detaylar...
Bala ve Malhun hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecekler mi?
Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?
Nikola'nın son hamlesi
Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.
Aktemur'un akıbeti
Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Aktemur başarılı olabilecek midir? Yoksa ele geçip Nikola ve Romanos'un acımasızlığına mahkum mu olacaktır? Osman Bey, bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl surlarını aşabilecek midir? İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?
Kuruluş Osman 94. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
1. Sezon (2019-2020)
Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.
2. Sezon (2020-2021)
Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey bizans ordusunu bertaraf eder. Ancak Osman Bey yoğun işlerinden dolayı Ertuğrul Bey'in obaya geldiğinden haberi yoktur. Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenecektir.
- Burak Özçivit - Osman
- Saruhan Hünel - Alişar
- İsmail Hakkı Ürün - Samsa
- Özge Törer - Bala Hatun
- Abdül Süsler - Kalanoz
- Ragıp Savaş - Dündar
- Alma Terziç - İsodora
- Ayşegül Günay Demir - Zöhre
- Nurettin Sönmez - Bamsı
- Seda Yıldız - Şeyh Edebali