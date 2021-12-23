Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümde nefes kesen sahneleriyle büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümü merak ediliyor. Yeni bölümde neler olacağını araştıran dizi severler Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanını araştırıyor. Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? detaylar haberimizde.

KURULUŞ OSMAN 77. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey ağır yaralı vaziyette olmasına rağmen Vezir Alemşah'ın adamlarından kurtulup bir mağaraya sığınmayı başarır. Osman Bey sığındığı mağarada ölüm kalım savaşı verirken, onun yokluğunda Kayı Obası'nın başsız kalmasını istemeyen Gündüz Bey posta oturur. Boran Alp de Gündüz Bey'e bağlılığını bildirir. Malhun Hatun, Osman Bey'e yapılan suçlamalarla ilgili Vezir Alemşah'tan hesap sorarken; Bala Hatun da Osman Bey'i bulabilmek için her yolu dener. Tekfur Nikola kendisine yaşattıklarının intikamını almaya ant içtiği Mari'yi yaralarken, Turgut Bey ise Mari'yi kurtarmak için İnegöl Kalesi'ne sızar.

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