Kuruluş Osman 184. bölüm fragmanı İZLE! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 184. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, heyecan dolu yeni bölümüyle yine ekranlara damgasını vuracak. "Kuruluş Osman 184. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu, dizi severlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Kuruluş Osman 184. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı nasıl izlenir?

KURULUŞ OSMAN 184. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 184. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman 184. bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Bala Hatun'u esaretten kurtarıp obasına getirir. Gizli obasında matem, Bala Hatun'un gelişi ile yerini sevince bırakır. Obasına kavuşan Bala Hatun'un şimdi yalnız bir amacı vardır; Sofia! Onu bulup hesap sormak için elinden geleni yapacaktır. Öte yandan Osman Bey'in Gizli Obasında ki türlü sıkıntılara rağmen bütün hane yine bir arada Ramazan'a kavuşmanın coşkusunu yaşar. Ancak Ulugan tehlikesi adım adım yaklaşmaktadır. Osman Bey, Ulugan'ın kirli emelleri için ne önlemler alacaktır.

İki şer ittifakı Osman Bey'in gücünü kırmak, yalnız bırakmak için civar obaların beylerini kendilerine bağlamak isterler. Tehdit ve şantaj ile beylerin gözünü korkutan Ulugan ve İlbay artık daha da güçlenmiş durumdadır. Biat eden beyler Osman Bey'e destek vermeyecekler bu savaşta Ulugan'dan yana olacaklardır. Osman Bey için artık çember daralıyordur.

Beyleri kendi safına çeken Ulugan, Osman Bey'e ağır bir darbe vurmak için Olcayto'dan destek nöker birliği istemiştir. Bu birliğin gelişi obasını almanın hayalini kuran Osman Bey'i zora sokar. Az sayıda alpları ile bu ordunun geçişine mâni olmak için elinden geleni yapacaktır. Osman Bey'e hamle fırsatı tanımayan Ulugan, Osman Bey'i kıstırır. Pusuya düşürülen Osman Bey'in yakın alpları ölümün pençesine atılır. Bu uğurda kimler Şehit düşecektir? Osman Bey, ordunun geçişine mâni olabilecek midir?

Bala Hatun, Alaeddin ve Gonca ile ebedi düşmanı Sofia'nın peşine düşer. Kurduğu oyun ile Sofia'yı yakalamayı başaran Bala Hatun Sofia'yı obaya getirir. Artık yolun sonuna gelen Sofia şimdi ne yapacaktır?